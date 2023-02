Cea mai frumoasă conducătoare de federație rămâne în funcție pentru al șaptelea mandat

Preşedinta în exerciţiu a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică (FRGR), Irina Deleanu, a câştigat, miercuri, un nou mandat, fiind aleasă în unanimitate de cei 24 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de Alegeri.

"Am fost candidaţi unici şi la preşedinte, şi la vicepreşedinte şi la membrii Comitetului Executiv. Am rămas în formula veche pentru că, se pare, specialistele noastre din gimnastică ritmică au considerat că am făcut o treabă bună în ultimii patru ani şi singurele propuneri au fost să ne reconfirmăm pe poziţii. Au fost prezenţi 24 de membri afiliaţi din 30. S-a votat deschis având în vedere că erau candidaţi unici, bineînţeles cu aprobarea Adunării Generale şi toate poziţiile au fost ocupate cu unanimitate", a declarat Irina Deleanu, pentru AGERPRES.

Printre cele mai importante obiective ale Irinei Deleanu în noul mandat se numără realizarea unui caiet metodic, calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 şi organizarea unei ediţii a Campionatelor Mondiale la nivel de senioare.

"Ceea ce visez eu să fac şi nu am reuşit în mandatul trecut, deşi era în platforma program, este acel caiet metodic al gimnasticii ritmice pe care trebuie să îl aibă federaţia. Vrem să actualizăm toate informaţiile de gen şi să le aducem la nivel de 2023. De asemenea, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024 este un obiectiv important, fără doar şi poate, dar şi organizarea unei ediţii a Campionatelor Mondiale pe teritoriul României, la nivel de senioare", a completat Deleanu.

Preşedinta FRGR a precizat totodată că fosta sportivă Ana Luiza Filiorianu va ocupa poziţia de antrenor federal.

"Ana Luiza Filiorianu va fi noul antrenor federal. Antrenoarea Amaliei Lică, Adriana Mitroi, va rămâne referent şi se va ocupa de pregătirea gimnastelor, iar Ana Luiza Filiorianu intră în administraţie şi va ocupa poziţia de antrenor federal, deci avem un membru nou", a mai spus Irina Deleanu.

Prezent la Adunarea Generală a FRGR, ministrul Sportului, Eduard Novak, şi-a exprimat sprijinul acordat Irinei Deleanu.

"Am participat la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, organizată astăzi. Îi mulţumesc pentru invitaţie doamnei preşedinte Irina Deleanu şi vreau să asigur această echipă dedicată de sprijinul nostru pentru munca pe care o depune. Sunt alături de voi, vă doresc mult succes în proiectele viitoare şi ştiu că organizarea în premieră, în România, a Campionatelor Mondiale de gimnastică ritmică la junioare (6-8 iulie, Cluj-Napoca) este o bucurie, dar şi o mare responsabilitate. Aveţi încredere în forţele voastre şi continuaţi să dezvoltaţi acest sport frumos", a scris Novak pe contul său de Facebook.

În vârstă de 47 de ani, Irina Deleanu se află la cel de-al şaselea mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.

