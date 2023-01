Culisele vieții unui jucător de tenis profesionist. Irina Fetecău: ”E foarte frustrant pentru cât muncim”

Un copil intră pentru prima dată pe terenul de tenis și ține racheta în mână. Totul e încă o joacă, o modalitate de a face puțină mișcare, de cele mai multe ori la sugestia părinților.

Cât ai clipi, anii trec, sute de mii de euro sunt investite în hobby-ul care s-a transformat într-o potențială carieră de succes, iar visul jucătorului este să ajungă cât mai sus în clasamentul mondial.

Irina Fetecău (26 de ani) este jucătoare profesionistă de tenis, a ajuns în 200 mondial și a jucat în trei Mare Șlemuri în 2021. Irina a dezvăluit pentru Ziare.com câteva aspecte din culisele tenisului de performanță care tind să se piardă printre glorie, victorie și bani, aspecte ce pavează un drum pe care foarte puțini ajung să calce în realitate.

Jucătoarea de tenis a vorbit despre accidentările aproape imposibil de evitat care pun o pauză în cariera sportivilor, despre costurile uriașe pe care le presupune acest sport, de altfel imposibil de acoperit de persoanele cu venituri modeste, dar și despre viața total diferită a unui sportiv, al cărui ”normal” este foarte diferit de al oamenilor care activează în alte domenii.

O jucătoare de tenis e pe minus până ajunge în top 150

Irina povestește că în lume sunt milioane de fete, la toate categoriile, care joacă tenis. Dintre acestea, doar puțin peste 1.000 sunt clasate, iar bani încep să câștige abia de la poziția 150 în sus. O discrepanță masivă, după cum punctează ea.

”În toți acești ani de tenis probabil că în mine s-au băgat peste 500.000 de euro. O jucătoare de tenis este pe minus până ajunge în top 150. De la 150 începi începi să îți acoperi cheltuielile constant, poți să pui și niște bănuți de-o parte. La top 100 deja pui bine de-o parte, iar pe la top 10 deja ai milioane. Este o discrepanță enormă după cum observi. Adică sunt milioane de fete care joacă tenis, 1.000 și ceva sunt clasate, astfel că 150 sunt foarte puține.

E foarte frustrant pentru cât muncim”, spune Irina Fetecău.

Tenisul, inaccesibil pentru familiile cu venituri modeste

Irina Fetecău admite că tenisul presupune costuri foarte mari, astfel că realitatea tristă este că e imposibil pentru o familie cu venituri modeste să își susțină copilul astfel încât să facă performanță.

”O oră pe terenul acoperit costă 100 de lei. Dar nu e suficientă o oră. De exemplu, dacă are 15 ani, are nevoie de două ore, deci 200 de lei. Plus antrenorul, care costă cam tot pe acolo. Și ajungi la aproape de 100 de euro antrenamentul. Și îi trebuie și pregătire fizică și recuperare. Nu mai vorbim de echipament: rachete, haine, adidași. O pereche de adidași buni e măcar 400 de lei. O rachetă e 700 de lei. Și îți trebuie măcar 5 pe care le schimbi la 2-3 ani. Vrei să joci frumos îmbrăcat, te costă. Orice costumaș e 100 de euro.

Tenisul a fost privatizat, nu mai există un teren de tenis să mergi să joci pe gratis. Anul trecut, la US Open, am ajuns cu câteva zile mai devreme și până s-a deschis baza ne-au rugat să ne antrenăm o zi-două la o bază publică de lângă. Erau terenuri publice, lăsate la liber, vreo 15, cu aceeași suprafață ca cel de la US Open, în parc, și oricine putea să intre și să joace. Nu găsești așa ceva în România.

Lumea nu știe în ce se bagă. Lumea îl vede pe Djokovic la televizor, a câștigat turneul campionilor, a câștigat 5 milioane și zice: A, gata, mâine îl duc p-ăsta la tenis, că face și el. Ce să vezi, până la cele 5 milioane se întâmplă un milion de lucruri și șansa să ajungi la ei e foarte mică”, mai spune Irina Fetecău.

Tenisul - un job full time

Orice sport de performanță presupune ore întregi de muncă, iar tenisul nu face excepție. Deși mulți oameni au impresia că antrenamentul se rezumă la antrenamentele de pe terenul de tenis, în realitate este un proces mult mai complex: tenis, pregătire fizică, masaj, stretching, recuperare, înot, plus diverse terapii, în funcție de problemele fiecărui sportiv.

”Sezonul se împarte în mai multe perioade. În presezon muncim cel mai mult, presezonul durează cam o lună jumate. Toată lumea începe cu o încărcare fizică, adică 10-14 zile faci undeva la 4 ore de pregătire fizică pe zi și mult mai puțin tenis, eventual o oră, poate nici zilnic fiindcă corpul e foarte obosit. După aceste două săptămâni continui cu mult mai mult tenis, cam 3-4 ore pe zi și pregătirea fizică scade la o oră.

În timpul sezonului, între turnee, ne antrenăm cam 3 ore de tenis pe zi și o oră jumate de pregătire fizică. Adică media de sport e de 4-5 ore pe zi la vârsta mea. Juniorii tind să se antreneze mai mult decât noi și au minim 4 ore de tenis zilnic.

Mai intră și partea de recuperare pe care poate unii nu o menționează: stretching, masaj, tot felul de terapii dacă ai o problemă. Trebuie să îți aloci timp pentru asta măcar de două ori pe săptămână”, mai spune Irina.

Paradoxul tenisului: un sport individual, dar cu o întreagă echipă în spate

Un jucător de tenis este singur pe teren, însă are în spate o întreagă echipă. Deși antrenorul este pionul principal, lista este mult mai lungă.

”E un paradox aici. Tenisul e un sport individual, suntem foarte singuratici, dar de fapt e o întreagă echipă în jurul nostru: antrenor de tenis, pionul principal, preparatorul fizic, kinetoterapeut, mental coach. În România nu se vorbește foarte mult de partea asta, noi încă avem acea mentalitate, dacă mergi la psiholog e ca și cum mergi la psihiatru. Dar la toate sporturile ai nevoie de acest mental coach cu care discutăm partea de încredere, de concentrare, atenție. Analizăm meciurile, poate am avut un gând, mi-a tremurat mâna pe rachetă, iar eu trebuie să văd de ce. Și gândește-te că asta e la nivelul România locul 200, dar când ajungi în top îi iei pe toți cu tine la turneu. Dacă te uiți la Djokovic are și nutriționistul cu el”, mai spune jucătoarea de tenis.

Un an de glorie urmat de o accidentare

Irina Fetecău a marcat cele mai mari reușite din carieră în 2021. A intrat în calificările de Grand Slam, moment din care ”se poate întâmpla orice”, cum se spune în lumea tenisului. Cu toate acestea, anul 2022 a venit la pachet cu o accidentare și o operație de pe urma căreia sportiva încă se recuperează.

”Cea mai mare reușită a fost că am ajuns în calificările de turneu de Mare Șlem. Am prins trei Mare Șlemuri din patru, aș fi prins și Roland Garros dar am am urcat în clasament puțin prea târziu. Așa că am prins Wimbledon, US Open și Australian Open și am ajuns 200 mondial. După 200 mondial urmează acel 100 mondial pe care ți-l propui. Și asta mi-aș fi propus pentru anul acesta. Dar pentru mine cea mai mare performanță a fost că am reușit să pătrund în calificările de Mare Șlem pentru că se zice că de aici se poate întâmpla orice. Emma Răducanu de pildă a venit din calificări de US Open și a câștigat”, spune Irina.

În martie 2022 Irina Fetecău a avut o accidentare, iar leziunile de pe cartilaj au necesitat operație.

”Am avut leziuni grave pe cartilaj și ceea ce este rău este că acest cartilaj, nefiind vascularizat, foarte greu se mai regenerează în timp. Cu acel puțin pe care îl am în ambii genunchi, la unul a fost nevoie de operație, va trebui să rezist în următorii ani cu foarte multă recuperare. Noroc că și medicina a progresat și acum există alte speranțe pentru sportivii cu astfel de accidentări.

În general accidentările la genunchi care necesită operație sunt foarte grele și de lungă durată. Am pornit înainte de această operație cu gândul la o recuperare de 2-3 luni, dar s-a dovedit a fi mai complicat. Trei săptămâni nu am putut să merg și inițial era vorba că o să calc imediat după, de acolo îți moare musculatura și s-a îngreunat foarte mult recuperarea. Deci din 2-3 luni automat am pornit spre 6 luni. Ulterior au apărut probleme și la celălalt genunchi, adică nici în acest moment nu sunt 100% recuperată. Dar ne apropiem cu pași repezi spre revenirea în meciuri.

Și eu am pus această întrebare doctorilor mei, cât va dura recuperarea, de ce unii sportivi se recuperează mai repede și alții mai greu. Ideea e că fiecare organism are ritmul lui și a trebuit să accept ideea că a fost grav, durează mult, dar important e să mă fac bine. Depinde mult de tipul de accidentare. Când apare operația, operația rezolvă lucrurile, dar le și complică. De aia la noi, în sport, se zice orice până la cuțit. Când ajungi trebuie să ai puțin mai multă răbdare după. Dar a fost cea mai bună soluție ca să îmi pot continua cariera și ca să am o viață normală după tenis. Dacă îmi pierdeam cartilajul de tot era foarte greu să mai fac sport de performanță.

Uite, de exemplu Jaqueline Cristian s-a operat cu o lună înainte de mine, a avut ligamente încrucișate rupte, tot ceva foarte grav, ea e unul din cazurile care s-a recuperat foarte repede, după 6-7 luni a început să joace meciuri. Alții, după o astfel de accidentare, vezi cazul Ianis Hagi, nu joacă nici în ziua de azi, după aproape un an”, mai povestește Irina.

”Sportivii de performanță nu sunt niște oameni normali”

Irina Fetecău mai spune că viața unei jucătoare profesioniste de tenis are multe plusuri, dar nu lipsesc nici minusurile. Ore întregi de muncă zilnic, epuizare fizică, un program riguros de somn, toate acestea lasă destul de puțin timp pentru familie, prieteni sau partener. Totuși, jucătoarea de tenis susține că a descoperit secretul pentru echilibru.

”Sincer, e foarte greu. Sportivii de performanță nu sunt niște oameni normali. E foarte greu să găsești un echilibru. Secretul e să găsești oameni în jurul tău care să înțeleagă foarte bine ceea ce faci. Jucătorii de tenis în general sunt foarte egoiști și așa trebuie să fim. Eu mâine am antrenament la 9, eu trebuie să mă odihnesc, la 11 să mă culc ca eu să am energie a doua zi să îmi fac programul. Asta înseamnă că nu pot să mai ies în oraș sau nu pot să stau până târziu. Iar cel de lângă mine, prietenii mei, trebuie să înțeleagă că asta îmi cere meseria. Emoționalul contează foarte mult pentru că până la urmă suntem ființe umane și nu mă plâng, am reușit să găsesc un echilibru. Părinții mei au avut un rol foarte important, și-au dorit să nu simt lipsurile, viața asta are foarte multe plusuri dar are și minusuri. M-au încurajat să merg la petreceri, să ies cu prietenii, să merg la concerte, să fac tot ce face un tânăr de vârsta mea.

Pe partea personală au fost multe dezamăgiri până la relația actuală. Sunt cu prietenul meu de 3 ani jumate, dar și lui i-am spus foarte deschis și onest de la început: uite în ce te bagi, eu trebuie să am liniște la turnee, o să fiu plecată 3 săptămâni, două sunt acasă, în unele seri nu o să pot să ne vedem fiindcă o să fiu foarte obosită, nu o să pot să ies sâmbetele în club și câte și mai câte. El este preparator fizic și kinetoterapeut și automat a înțeles diferit, iar de doi ani colaborăm inclusiv pe plan profesional. Eu sunt un caz norocos în sensul că omul de lângă mine are legătură cu domeniul. O să vezi că multe tenismene au relații cu antrenorii sau cu oameni apropiați de domeniu pentru că altfel e greu când veniți din lumi diferite”, mai spune Irina.

”La început nu mi-a plăcut foarte mult, am plâns puțin la primele antrenamente”

Irina a început să facă tenis de la cinci ani, iar principalul motiv a fost că ”nu era un copil atletic”, drept urmare părinții ei au considerat că e necesar să facă un sport. Pe de altă parte, tatăl ei a avut o pasiune pentru tenis, iar de acolo îi vine și numele.

”Tata a avut o pasiune pentru tenis. A jucat și el puțin în adolescență și dacă el la un moment dat a trebuit să aleagă între școală și tenis și pe vremea aia, înainte de 89, a trebuit să aleagă școala, a rămas cu acest regret. De asta și-a dorit să fac eu, de asta mă și cheamă Irina, după Irina Spîrlea, care în anul 96 când m-am născut eu a fost numărul 7 mondial. La început nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult, am plâns puțin la primele antrenamente, era ceva nou. Ulterior am văzut că nu e de glumă și că trebuie să încep să joc. Acum, serios vorbind, a început să îmi placă. Părinții mei mi-au zis mereu să nu fac niciodată ceva ce nu îmi place. Au zis: dacă ție într-o zi nu o să-ți mai placă sportul ăsta, în acel moment ne oprim. Am văzut și eu în anii ce au urmat că a fost enorm de muncă și e foarte greu să muncești atât de mult în fiecare zi pe ceva ce nu îți place. La scurt timp după ce m-am apucat am zis asta vreau să fac și la 8 ani dacă mă întrebai ce vreau să fiu când o să fiu mare, spuneam că vreau să fiu campioană la tenis. Visul de atunci a rămas a rămas și acum. Atunci când ești copil nu conștientizezi. Poate alți copii sunt în fața blocului și se joacă, iar tu ești în fiecare zi la antrenament.

Sfatul pentru orice sportiv de performanță

Irina Fetecău mai spune că ar recomanda oricărui sportiv de performanță să nu neglijeze studiile.

”Ce aș recomanda oricărui sportiv de performanță: să nu neglijeze studiile. Educația e foarte importantă. M-am antrenat la o academie în Spania, aveam 14-15 ani, iar acolo la ultima discuție, antrenorul care a lucrat cu Carlos Moya și cu Rafa Nadal mi-a spus să am studiile la zi, să nu spun niciodată: joc tenis, nu mai contează școala. A zis că educația te formează ca om și omul din afară e și omul de pe teren. Mintea îți merge altfel. Sunt foarte mândră că am făcut asta. Am fost șefă de promoție la Colegiul Național Emil Racoviță, am făcut facultatea și masterul la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, adică sunt niște lucruri care pe mine m-au făcut mult mai încrezătoare pe plan personal. E și un plan de back-up, nu mă definește doar tenisul”, concluzionează Irina Fetecău.

