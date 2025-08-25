Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului „Asia Express”, a oferit fanilor o privire neașteptată asupra condițiilor de cazare de pe traseul emisiunii. Departe de imaginile luxoase pe care unii concurenți le glumesc, vedeta a filmat o cameră de hotel cu pereți plini de mucegai și un miros greu de suportat, demonstrând că aventurile nu înseamnă întotdeauna confort.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor în timp ce le arăta fanilor locul în care fusese cazată.

Postările sale de pe rețelele sociale au stârnit amuzament și apreciere, mulți fani admirând sinceritatea și autoironia prezentatoarei. Prin aceste imagini, Irina a arătat că filmările pentru „Asia Express” implică nu doar aventură și peisaje spectaculoase, ci și condiții dificile, cu care echipa show-ului se confruntă sezon după sezon.

În același context, Irina Fodor a oferit detalii și despre sezonul viitor al emisiunii. Prezentă la petrecerea de final de sezon „Chefi la cuțite”, vedeta a dezvăluit că abia așteaptă să vadă întâmplările de pe traseu:

„Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16. Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei. Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea. Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, a declarat Irina Fodor pentru Click!.

