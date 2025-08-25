Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 15:06
210 citiri
Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO
Irina Fodor prezintă emisiunea Asia Express FOTO: Instagram/ Irina Fodor

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului „Asia Express”, a oferit fanilor o privire neașteptată asupra condițiilor de cazare de pe traseul emisiunii. Departe de imaginile luxoase pe care unii concurenți le glumesc, vedeta a filmat o cameră de hotel cu pereți plini de mucegai și un miros greu de suportat, demonstrând că aventurile nu înseamnă întotdeauna confort.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor în timp ce le arăta fanilor locul în care fusese cazată.

@asiaexpress_romania Cum arată o cazare în Asia Express pentru @Irina Fodor 💥Să înceapă Asia Express. DIN 7 SEPTEMBRIE, pe Antena 1 și AntenaPLAY #asiaexpressromania #irinafodor ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Postările sale de pe rețelele sociale au stârnit amuzament și apreciere, mulți fani admirând sinceritatea și autoironia prezentatoarei. Prin aceste imagini, Irina a arătat că filmările pentru „Asia Express” implică nu doar aventură și peisaje spectaculoase, ci și condiții dificile, cu care echipa show-ului se confruntă sezon după sezon.

În același context, Irina Fodor a oferit detalii și despre sezonul viitor al emisiunii. Prezentă la petrecerea de final de sezon „Chefi la cuțite”, vedeta a dezvăluit că abia așteaptă să vadă întâmplările de pe traseu:

„Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16. Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei. Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea. Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, a declarat Irina Fodor pentru Click!.

Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față
Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față
Au trecut deja cinci săptămâni de la începutul celui mai intens test al relațiilor, Insula Iubirii. Cinci cupluri au acceptat provocarea de a sta despărțite timp de 21 de zile, pentru a-și...
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au luat rămas-bun unul de la celălalt după aproape două decenii împreună. Cei doi au început povestea lor de dragoste acum aproape 20 de ani, iar în...
#Irina fodor, #Asia Express, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rutina zilnică a unui profesor la Harvard, specialist în știința fericirii: "Am două obiective în fiecare dimineață"
  2. Irina Fodor, cazată în condiții nefavorabile în Asia Express. Camera prezentatoarei, plină de mucegai: „Mi-am consumat jumătate din parfum” VIDEO
  3. Spotify mărește prețurile și lansează servicii noi pentru a ajunge la un miliard de utilizatori
  4. Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față
  5. Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
  6. Răzvan Fodor i-a surprins pe Adela Popescu și Radu Vâlcan cu o rețetă specială: „Ce surpriză frumoasă”
  7. Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
  8. Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
  9. Ella Vișan, reacție dură după apariția imaginilor intime cu ispita Teo la Insula Iubirii: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
  10. Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi