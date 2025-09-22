Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”

Irina Fodor, gazda îndrăgitului reality-show „Asia Express”, a oferit detalii în premieră despre eliminarea surprinzătoare a echipei formate din Calina Dumitrescu și Catinca, primele concurente care au părăsit competiția în ediția 2025.

Calina și Catinca au pornit cu entuziasm pe Drumul Eroilor, dar aventura lor s-a încheiat rapid după ce au refuzat să finalizeze proba decisivă, aducerea unei lumânări aprinse. În timp ce ezitau, Cristina și Alina le-au depășit chiar pe ultimii metri, ceea ce le-a trimis direct acasă cu „insigna roșie” a eliminării. Dezamăgite, cele două au criticat condițiile grele de pe traseu și lipsa unor produse de igienă, reproșând echipei de producție modul în care sunt puse la încercare limitele concurenților.

Tensiunile și epuizarea și-au pus amprenta pe comportamentul echipei mamă–fiică, iar reacțiile nervoase ale Calinei au fost intens comentate în mediul online. Catinca, care și-a apărat constant fiica, a primit și ea replici dure din partea telespectatorilor.

Irina Fodor a vorbit despre eliminarea Calinei și Catincăi

Invitată recent la evenimentul Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, Irina Fodor a comentat pentru Click! reacțiile controversate ale celor două:

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei, nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor. Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația! Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a declarat prezentatoarea.

Irina a dezvăluit și ce face ca sezonul actual să fie atât de apreciat de public:

„Cred că autenticitatea concurenților este secretul! Nu au încercat să joace niciun fel de rol, sunt pur și simplu ei. Se vede clar când se bucură sau nu se bucură de cursă. Este un farmec și în faptul că e foarte naturală reacția lor din cursă. Nici nu cred că au încercat să se pregătească puțin înainte, să se uite la sezoanele anterioare să vadă cam ce se întâmplă. Totul este foarte crud! Se taie mult la montaj, pentru că este un volum foarte mare. O zi de filmare cu nouă echipe, fiecare echipă are undeva la 10 ore de brut, se strâng 90 de ore de brut doar de la echipe. Mai am și eu opt, și Damian tot opt. Un total de 100 de ore pe ziua de filmare. Dintr-o sută de ore, avem trei ore pe post. E o muncă titanică. Din iunie s-a montat până acum în septembrie. Editorii lucrează zi și noapte!”, a mai spus Irina Fodor, subliniind munca uriașă din culisele emisiunii.

