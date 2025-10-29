Diana, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor, are o regulă strictă acasă. Ce a decis mama ei: „Cea mai mare frică a mea”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbiz, iar fiica lor, Diana, în vârstă de 14 ani, este crescută departe de lumina reflectoarelor. Adolescenta apare foarte rar în fotografiile publicate de părinții săi, iar Irina, prezentatoarea emisiunii Asia Express, a explicat de ce preferă să păstreze o anumită discreție și care este regula de bază impusă acasă.

Invitată recent să vorbească despre parenting și despre provocările pe care le aduce adolescența copilului, Irina Fodor a oferit o perspectivă sinceră asupra propriilor temeri și a deciziilor pe care le-a luat în rolul de mamă.

„Ne-am întâlnit alături de Laura să facem un pas foarte, foarte important în a ne ajuta unele pe celelalte. Noi, mamele, și noi, părinții, în a ne ajuta unii pe ceilalți. S-a deschis asociația Eu te-am făcut, eu te iubesc. Laura a reușit să strângă în jurul ei 200.000 de mame. Avem cu toate nevoie de sfaturi. Într-un punct sau altul, pe acest traseu de a fi părinte, ai nevoie de un pic de sprijin. Și atunci, la cine apelezi? Pe cine întrebi? Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă care necesită ajutor? Habar n-ai unde să te îndrepți. Și asta nu face decât să pună încă o cărămidă peste toate cărămizile pe care le cărăm în fiecare zi, peste toate grijile, peste tot stresul, peste tot haosul pe care îl trăim. Că n-avem ce să facem, că așa e viața de om mare”, a spus ea pentru Cancan.

Care e cea mai mare temere a ei

Vedeta a mărturisit că cea mai mare teamă a ei este ca fiica sa să nu se piardă în lumea virtuală, neglijând experiențele reale ale adolescenței.

„Cea mai mare frică a mea este ca Diana să nu se bucure de viață. Să treacă pe lângă momente importante, să treacă pe lângă emoții pe care ar trebui să le simtă, să treacă pe lângă pur și simplu tot miracolul acesta care ni se întâmplă în fiecare zi în care deschidem ochii. Despre asta este vorba. Și, dacă în fiecare zi deschizi ochii în telefon, pierzi o parte, îl ciuntești pe acest miracol.”

Pentru a preveni acest lucru, Irina Fodor a introdus o regulă clară privind utilizarea telefonului. „Stă pe telefon dacă nu sunt atentă, doar că sunt. Telefoanele noastre sunt sincronizate, ea are un anumit timp pe care îl poate petrece pe telefon și în funcție de aplicații. Adică, pe rețelele de socializare are un timp, pe WhatsApp, unde comunică și ea cu prietenii, cu cei de la școală, un alt timp. I-am separat lucrurile astea în așa fel încât să nu o frustrez că nu poate să-și contacteze o colegă sau o prietenă, dar să nu se piardă în Instagram, în Facebook sau în TikTok.”

Prezentatoarea TV recunoaște că și adulții cad adesea în capcana timpului pierdut în fața ecranului: „Pentru că eu recunosc treaba asta și cred că tuturor ni se întâmplă, te apuci să scrollezi, să te uiți doar pe o poză, pe două, și te-ai trezit că au trecut exact 40 de minute, o oră. Este enorm în condițiile în care avem foarte puțin timp liber la dispoziție. Real. Adică stăm la muncă 10-12 ore, mai dormi 7, cât timp îți rămâne să te bucuri de cei din jurul tău? Dacă două ore le mai petreci și pe telefon, una dimineața, una seară, plus celelalte ore pe care le petreci, pentru că trebuie să răspunzi la telefoane, trebuie să răspunzi la mesaje, că totul se desfășoară acum pe mail, pe WhatsApp. Inclusiv școlile. Atunci adunăm un număr impresionant, în sens negativ, de ore de stat pe ecran.”

