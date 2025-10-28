Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:30
214 citiri
Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO
Irina Fodor în lacrimi FOTO: captură video Instagram/ americaexpress

În ediția din 27 octombrie 2025 a show-ului Asia Express, Irina Fodor a trăit un moment emoționant care a surprins atât echipa, cât și telespectatorii. Prezentatoarea a primit o scrisoare de la fiica sa, Diana, care a transformat un interval obișnuit al emisiunii într-un adevărat val de emoții.

Cuvintele scrise de Diana i-au adus lacrimi în ochi Irinei, dar și zâmbete, datorită inocenței și umorului fiicei sale: „Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că mă bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun”.

Dorul de familie, resimțit de Irina, este o temă recurentă în Asia Express, unde provocările fizice și emoționale ale competiției se împletesc constant cu dorința de a fi aproape de cei dragi. „Mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de soțul meu, mi-e dor de familia mea. Mi-e dor de casă, foarte mult! Vă mulțumesc!”, a mărturisit prezentatoarea, emoționată.

Irina Fodor, experiență culinare inedite în Asia Express

Pe lângă momentele sensibile, Irina Fodor a împărtășit și experiențe inedite legate de gastronomia locală din țările vizitate în cadrul sezonului, precum Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Ea a încercat chiar și carne de șarpe.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu tratamentul, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”.

Experiența culinară a fost surprinzătoare și neașteptată pentru vedetă: „Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”.

Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025. Designerul a participat alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari
Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025. Designerul a participat alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari
Cătălin Botezatu a surprins pe toată lumea în „Asia Express” 2025 atunci când a fost dezvăluit ca „handicap” al ediției recente. Designerul a avut rolul de a le însoți pe parcursul...
Anda Adam, dezvăluiri neașteptate din culisele emisiunii Asia Express. Ce acuzații aduce producției: ”Știi cât de tare contează cum se montează?” VIDEO
Anda Adam, dezvăluiri neașteptate din culisele emisiunii Asia Express. Ce acuzații aduce producției: ”Știi cât de tare contează cum se montează?” VIDEO
Anda Adam a oferit recent lămuriri în legătură cu declarațiile care au stârnit controverse la „Asia Express”, când s-a autointitulat „cea mai vedetă” din competiție. Artista a...
#Irina fodor, #Asia Express, #emisiune , #Asia Express
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
DigiSport.ro
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri inaltime! Imaginile care fac inconjurul lumii

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO
  2. Primăria condusă de Olguța Vasilescu plătește zeci de mii de euro pentru înscrierea în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”
  3. Cum să faci un desert de toamnă cu doar 80 de calorii, potrivit și pentru diabetici
  4. Adela Popescu și Radu Vâlcan, puși în dificultate de copiii lor. Prin ce situație au trecut: „Chiar spunea adevărul”
  5. Emily Burghelea vorbește sincer despre depresia postnatală: „Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc”
  6. Orașul din România care este vizitat anual de sute de mii de turiști, majoritatea străini. Obiectivele cele mai atractive sunt bisericile
  7. Horoscop zilnic. Marți, 28 octombrie. Zodia care ar putea face o cucerire
  8. Bancul zilei: Cum poți arde sute de calorii în câteva minute
  9. Băutura nr. 1 recomandată de medici atunci când ești bolnav
  10. Obiceiul zilnic despre care medicii spun că te face, pe ascuns, să te simți obosit a doua zi