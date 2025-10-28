Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO

În ediția din 27 octombrie 2025 a show-ului Asia Express, Irina Fodor a trăit un moment emoționant care a surprins atât echipa, cât și telespectatorii. Prezentatoarea a primit o scrisoare de la fiica sa, Diana, care a transformat un interval obișnuit al emisiunii într-un adevărat val de emoții.

Cuvintele scrise de Diana i-au adus lacrimi în ochi Irinei, dar și zâmbete, datorită inocenței și umorului fiicei sale: „Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că mă bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun”.

Dorul de familie, resimțit de Irina, este o temă recurentă în Asia Express, unde provocările fizice și emoționale ale competiției se împletesc constant cu dorința de a fi aproape de cei dragi. „Mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de soțul meu, mi-e dor de familia mea. Mi-e dor de casă, foarte mult! Vă mulțumesc!”, a mărturisit prezentatoarea, emoționată.

Irina Fodor, experiență culinare inedite în Asia Express

Pe lângă momentele sensibile, Irina Fodor a împărtășit și experiențe inedite legate de gastronomia locală din țările vizitate în cadrul sezonului, precum Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Ea a încercat chiar și carne de șarpe.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu tratamentul, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”.

Experiența culinară a fost surprinzătoare și neașteptată pentru vedetă: „Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”.

