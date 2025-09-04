Irina și Răzvan Fodor, întâmplare neașteptată în vacanță: „Vine spre mine și zice: ”Vrei să-l împușc?””

Irina și Răzvan Fodor au ales Elveția drept destinația perfectă pentru a sărbători 15 ani de căsnicie, bucurându-se de peisaje de vis, restaurante locale și momente memorabile. În timpul unei plimbări prin pitoreasca localitate Weggis, cei doi au trăit și o întâmplare neașteptată care i-a făcut să râdă.

În timp ce admira frumusețea orașului, Răzvan comenta cu voce tare, ceea ce a atras atenția unei bătrâne din zonă. Aceasta i-a arătat chiar bastonul lui Răzvan, iar Irina a intervenit imediat pentru a calma situația.

„Trebuie să vă spun o fază. Eram cu Fodor la plimbare, în orășelul ăsta destul de mic din Elveția, care se numește Weggis. Cu gura căscată la ce ne înconjura, pe un trotuar nu foarte lat, eu în față, cărând o pungă cu ciocolată, el la vreo 3 metri în spate, cu rucsacul. Cum mergeam noi așa, Fodor comenta: că ce frumos e, ia uite cât e de curat, ce peisaj, ce aer - toate pe limba noastră, românească. O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice (în engleză, bineînțeles): Vrei să-l împușc? și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani. Ea răspunde: He is too loud. (E prea gălăgios, vasăzică.) Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă. Și asta dacă ești în putere și ai ceva forță în mușchi, în cazul în care trebuie să te aperi. Dacă ai o vârstă sau ești pur și simplu mai firav, șansele scad dramatic să scapi viu de la o coadă la magazin, darămite să te mai și bagi pentru altcineva. Mă rog, în altă ordine de idei, am dat și aici (ca și în vacanța noastră de astă-vară) de niște români de pus la rană, și în hotelul în care am stat, și în vecinătate, într-un hotel din apropiere. A fost o plăcere să facem schimb de povești. Acum mi-am dat seama că puteam să îi zic doamnei de mai sus că fix astăzi se împlinesc 15 ani de la cununia religioasă cu Fodor. Poate îl ierta mai repede și ne invita la ea la castel, la un dulceț”, a scris Irina Fodor pe Facebook.

Cu toate că întâmplarea a fost una complet neașteptată, vacanța lor nu a fost stricată de acest moment. Cei doi se bucură din plin de atracțiile Elveției și de timpul prețios petrecut în doi.

