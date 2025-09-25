Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia. Ce experiență unică a trăit prezentatoarea TV: „Când prind drag de ceva...” FOTO

Irina și Răzvan Fodor profită din plin de ultimele zile călduroase ale sezonului și au plecat din nou în vacanță. De această dată, cei doi au ales Grecia, destinație de suflet pentru cuplu, unde au revenit într-un loc încărcat de amintiri. Cei doi au decis să se întoarcă după o perioadă lungă de timp.

Prezentatoarea „Asia Express” și soțul ei se relaxează pe Insula Hydra, un colț de rai pe care l-au mai vizitat de două ori până acum. Cei doi au împărtășit pe rețelele de socializare fotografii spectaculoase, surprinse în timpul plimbărilor cu barca și al cinei cu preparate grecești tradiționale, dar și imagini cu un apus de neuitat.

„Sunt pentru a treia oară în Hydra, tot pe lângă apusul ăsta frumos am mai venit și acum 10 ani cu Irina, cu barca și mi-am dat seama că eu chiar nu sunt genul care să se plictisească de locuri. Când prind drag de ceva, pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”, a scris Răzvan Fodor pe Instagram, alături de mai multe instantanee din vacanță.

Ads

Irina Fodor, momente unice pe barcă

Vacanța din Grecia i-a oferit Irinei și un moment de neuitat. Prezentatoarea TV a mărturisit pe rețelele sociale că a fost martora unui fenomen ce i-a trezit nostalgie.

„Deși vezi cerul înstelat deasupra capului de multe ori de-a lungul vieții, sunt doar câteva momente în care imaginea asta te marchează puternic. Eu am adunat trei, până acum.

Unul- când eram mică, pe la vreo 7 ani, poate, iar bunicul meu a scos toate paturile din casă, pentru a le repara arcurile. Nu a reușit să termine până la lăsarea serii și am dormit afară, cu tot cu bunica. Aerul curat al nopții, siguranța că sunt cu ei, zgomotele curții și cerul, mai ales cerul, pe care îl vedeam cu ochii ăia de copil au tipărit în mintea mea o amintire tare prețioasă.

Al doilea moment l-am trăit cu Fodor, în deșertul Rajasthan, din India, în prima noastră vacanță împreună, când am dormit printre dunele de nisip, la cort. A fost prima dată în viața mea când am văzut curbura cerului, bolta cu stele conturată perfect, ca un clopot de sticlă luminat pus desupra capetelor noastre. Nu exista, pe o rază de multe zeci de kilometri, nici o altă lumină în afară de cea a stelelor.

Ads

Al treilea moment l-am trăit aseară: două ore de navigație de noapte, stelele care și-au arătat din nou măreția, muzică în surdină și noi, cu toți prietenii noștri, pe punte, amuțiți de spectacol. Poate nu toți skipperii au răbdare, curaj sau deschidere la un astfel de traseu. PS: Ca întotdeauna, pozele făcute cu telefonul nu reproduc prea fidel realitatea, dar am făcut tot ce am putut.”

Ads

Ba mai mult, vacanța e cu atât mai plăcută întrucât prietenii lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan, au decis să îi însoțească, fiind obișnuiți să călătorească împreună.

„A putea să te simți bine indiferent de circumstanțe reprezintă adevăratul echilibru interior. Asta nu înseamnă să nu mai fii pretențios, selectiv, dar cine își permite luxul să poată alege mereu. Și atunci să poți să te adaptezi și, în mod real, să te simți bine cu tine… e extraordinar.

Mi-a venit în minte asta pe barcă. Pentru că spațiul e mic și regulile sunt importante. Și oamenii de aici minunați, toți. Dar m-am gândit cum ar fi să nu fie. Pe barcă. La job. În familie. Așa că munca e permanentă, dar cu tine. Nu cu ceilalți. Ceilalți au viețile și luptele lor. Nu e treaba noastră. Treaba noastră suntem noi.”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginilor de pe Instagram.

Ads