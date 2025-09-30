Irina Fodor, reguli stricte pentru fiica ei. Cât timp poate folosi telefonul Diana: „O monitorizez”

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de 17 ani și formează un cuplu unit, dedicat educației fiicei lor, Diana, în vârstă de 14 ani. Cum sunt părinți devotați, cei doi au adoptat o abordare strictă când vine vorba de utilizarea telefoanelor și a tabletelor de către adolescenta lor.

Prezentă la evenimentul Asociației Laurei Cosoi „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, Irina Fodor a explicat cum a organizat timpul petrecut de Diana pe telefon, pentru a evita excesele și dependența de tehnologie:

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont, dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră. În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a declarat Irina Fodor pentru Click!

Ads

În ceea ce privește decizia de a avea un singur copil, prezentatoarea de la Antena 1 a explicat că, deși s-au gândit la un al doilea copil, timpul a trecut repede și distanța dintre cei doi copii ar fi fost prea mare.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil. Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a adăugat Irina Fodor.

Ads