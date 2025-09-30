Irina Fodor, reguli stricte pentru fiica ei. Cât timp poate folosi telefonul Diana: „O monitorizez”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 17:45
323 citiri
Irina Fodor, reguli stricte pentru fiica ei. Cât timp poate folosi telefonul Diana: „O monitorizez”
Irina și Răzvan Fodor FOTO: Instagram/ Irina Fodor

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de 17 ani și formează un cuplu unit, dedicat educației fiicei lor, Diana, în vârstă de 14 ani. Cum sunt părinți devotați, cei doi au adoptat o abordare strictă când vine vorba de utilizarea telefoanelor și a tabletelor de către adolescenta lor.

Prezentă la evenimentul Asociației Laurei Cosoi „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, Irina Fodor a explicat cum a organizat timpul petrecut de Diana pe telefon, pentru a evita excesele și dependența de tehnologie:

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont, dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră. În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a declarat Irina Fodor pentru Click!

În ceea ce privește decizia de a avea un singur copil, prezentatoarea de la Antena 1 a explicat că, deși s-au gândit la un al doilea copil, timpul a trecut repede și distanța dintre cei doi copii ar fi fost prea mare.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil. Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a adăugat Irina Fodor.

Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia. Ce experiență unică a trăit prezentatoarea TV: „Când prind drag de ceva...” FOTO
Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia. Ce experiență unică a trăit prezentatoarea TV: „Când prind drag de ceva...” FOTO
Irina și Răzvan Fodor profită din plin de ultimele zile călduroase ale sezonului și au plecat din nou în vacanță. De această dată, cei doi au ales Grecia, destinație de suflet pentru...
"Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"
"Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"
Ionel Bogdan, liderul PNL Maramureș, a atacat violent marți, 30 septembrie, două nume din Partidul Social Democrat. Bogdan a spus că, dacă acesta este „Noul PSD”, tot cu Adrian Câciu și...
#Irina fodor, #irina fodor fiica , #Stiri Irina Fodor
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare
a1.ro
Unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al Ioanei Popescu si cand va avea loc inmormantarea jurnalistei
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Irina Fodor, reguli stricte pentru fiica ei. Cât timp poate folosi telefonul Diana: „O monitorizez”
  2. Tilly Norwood, actriţa creată de AI, îşi face debutul la Zurich: „Vrem ca ea să fie următoarea Scarlett Johansson”
  3. Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit un an de căsnicie. Postarea artistei FOTO
  4. Cât a plătit Gina Pistol pentru aproape două ore de parcare în București: „Eu încă plâng după bani”
  5. Care este cea mai mare greșeală care distruge mașinile înainte de 300.000 de km? Răspunsul unui mecanic
  6. Confesiunile Cristinei Bâtlan despre iubire, căsătorie și temerile lăsate de un divorț dureros: „Trauma are nevoie de vindecare”
  7. Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției
  8. Florin Dumitrescu, șocat de avansurile unei asistente în timp ce soția lui era internată în spital: „Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc”
  9. Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj Liviei, fosta sa soție, după despărțirea ei de Spike
  10. Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”