Irina Fodor, schimbări în locuința familiei. Cum a reacționat soțul ei

După o perioadă de relaxare, Irina Fodor a lăsat în urmă momentele de liniște și s-a întors acasă pentru a demara un proiect important: renovarea a două băi din locuința familiei.

Prezentatoarea de la Asia Express și soțul ei, Răzvan Fodor, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste zece ani și au împreună o fetiță. Recent, după ce s-au întors din vacanță, vedeta TV a decis să recurgă la niște schimbări.

Irina și-a ținut fanii online la curent cu renovările din casă, schimbări față de care soțul ei nu s-a arătat foarte încântat.

„Poate vă întrebați de ce nu mai dau niciun semn de când m-am întors din vacanță, sau poate nu vă întrebați, oricum nu contează pentru că am de gând să vă spun. Am picat din vacanță, din liniște, din relaxare, direct în șantier. Nu e vina nimănui, ba chiar e mai mult vina mea. Fodor nu a vrut. Acum, ce să zic, regretăm amândoi. Glumesc, nu regretăm, dar știți cum e, când faci schimbări prin casă, saci, praf, moloz. Mi-am dorit foarte mult să renovăm două băi și sper ca această ocazie să nu-l facă pe Fodor să mă trimită înapoi la mama mea, la Buzău.", a povestit Irina.

Când a vrut să afle opinia soțului despre șantierul din casă, Irina l-a provocat: „Fodorică, zi-le oamenilor exact ce părere ai despre renovările mele.”

Răspunsul lui a fost însă unul discret, preferând să închidă ușa și să evite să comenteze.

Ads