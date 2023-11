Irina Loghin, gonită de pe scenă la un spectacol susținut la Iași. "I-a jignit pe toți"

Irina Loghin a fost protagonista unui incident neașteptat la un spectacol susținut acum două zile la Iași.

Prestația ei a fost întreruptă de prezentatoarea evenimentului, Doina Baciu, care i-a spus că trebuie eliberată scenea, moment în care a și început să facă prezentarea următorului artist. Irina Loghin a plecat de pe scenă cu lacrimi în ochi, spre nemulțumirea publicului, scrie cancan.ro.

“A intrat pe scenă în timp ce doamna Irina cânta. Deși interpreta nu a vrut să plece și a continuat să cânte, spunându-i că are și ea un repertoriu de susținut, Doina Baciu a revenit cu un tupeu extraordinar. I-a spus că mai sunt artiști tineri ce trebuie promovați, că trebuie eliberată scena și a început să prezinte următorul invitat, un no name…citind de pe foaie. Doamna Irina a plecat cu ochii în lacrimi. Eu ca spectator m-am simțit efectiv umilită de această doamnă care mai și țipa la spectatori. Am mai dat și 120 de lei biletul”, a declarat un spectator, pentru ziaruldeiasi.ro.

Prezentatoarea Doian Baciu susține însă că lucrurile au stat altfel, deoarece Irina Loghin a avut un atitudine grosolană în culisele show-ului, unde și-a jignit toți colegii de scenă, soliștii invitați și ei la spectacol.

”A fost spectacol dăruit de Radio Iași, avem toate declarațiile, tot ce a jignit doamna Irina în culise. I-a jignit pe toți soliștii, sunt declarațiile lor. Sunt jigniri foarte grave la adresa soliștilor și a organizatorului. A fost un spectacol dăruit Radio Iași, nu a fost un spectacol pentru doamna Irina Loghin!”, a declarat prezentatoarea evenimentului, Doina Baciu, pentru Star Popular.

