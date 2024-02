Irina Margareta Nistor a văzut și filmul în care apare Bebeto, băiatul Aneimaria Prodan și al lui Reghecampf: "Acum ce vreți să fac?"

După Eva Măruță sau Smaranda, fiica lui Codin Maticiuc, un alt copil născut într-o familie celebră a ajuns pe marile ecrane.

"Complotul bonelor" îi are ca protagoniști pe Anamaria Prodan și pe Cristi Iacob. În film apare și “Bebeto”, fiul de 15 ani al impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf.

Cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor a apreciat prestația copilului.

“Și mai îmi asum o dată. Am văzut Complotul bonelor a lui Iura Luncașu și l-am descoperit acolo pe puștiul Aneimaria Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Joacă impecabil! Acum ce vreți să fac? Să zic că nu? Să-l ignor? Să nu zic că joacă bine? Nu! Așa că am decis și am zis din prima, având în vedere că joacă atât de bine, am să îl laud! E o comedie, știți că se termină în Bali și e cu foarte mulți copii și cu Cristi Iacob”, a spus Irina Margareta Nistor.