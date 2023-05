Irina Margareta Nistor a fost amanta unui bărbat însurat decenii la rând: "Nu i-am cerut niciodată să divorțeze. Am stat cu el până la capăt"

Criticul de film Irina Margareta Nistor a trăit o poveste de dragoste cu un bărbat mai în vârstă, care era însurat. Relația a durat până la moartea acestuia.

Irina Margareta Nistor (66 de ani) a dat oferit câteva detalii mai puțin știute ale vieții personale. Astfel, vocea de pe miile de casete video care circulau în casele românilor a avut și ea o poveste de film.

Pe vremea când avea 28 de ani, ea a început o relație cu un bărbat însurat mult mai în vârstă, care a durat până la moartea acestuia.

“Aveam 28 de ani când a început această poveste. S-a încheiat nu printr-o ruptură, ci printr-o despărțire temporară (n.r – decesul bărbatului).

Sigur o să mă reîntâlnesc cu el, îi simt prezența. El și mama mea au fost două personaje esențiale în viața mea și cred că noi trei ne-am mai întâlnit într-o altă viață și ne vom mai întâlni și într-o alta viitoare.

În cazul nostru, distanța cred că a ajutat. Dacă am fi tr

ăit sub același acoperiș, nu știu dacă am fi supraviețuit, pentru că mă cunosc pe mine.

Nu îi e dat oricui să trăiască așa ceva. Mama, iubindu-mă, nu putea să îmi ceară să pun punct. Și mama, și el m-au iubit atât de mult încât să mă suporte”, a spus Irina Margareta Nistor în cadrul emisiunii realizate de Cristina Șișcanu la Metropola TV.

Nu i-a cerut niciodată să divorțeze

Irina Margareta Nistor spune că nu s-a pus niciodată problema ca acel bărbat să divorțeze. Relația dintre ei a început înainte de Revoluție și ei trebuiau să găsească tot felul de metode să se vadă.

“Nu mi se părea că împart pe cineva. Trebuie să ai înțelepciunea necesară să știi că afecțiuna pentru tine e una… sunt diferite tipuri de afecțiune. Nu s-a pus problema că împart pe cineva, eu nu împart pe nimeni cu nimeni.

Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor.

Îmi aduc aminte că era un preot la care eu am ținut foarte tare, care m-a și botezat și m-a și cununat la un moment dat, și știu că am avut o discuție la un moment dat și mi-a răspus că atâta timp cât familia lui nu are de suferit e ok. Deci dacă am avut de aici acceptul prin intermediar de la Doamne-Doamne…

El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta.

Era și într-o perioadă dificilă, pentru că relația a început înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci', a dezvăluit Irina Margareta Nistor.

Căsătorie de trei luni

Irina Margareta Nistor a fost căsătorită o scurtă perioadă. Spune însă că sentimentele pentru bărbatul pe care l-a luat de soț nu erau prea intense, însă își dorea foarte mult să îmbrace rochia de mireasă. Căsătoria nu a durat nici măcar trei luni.

“Mie îmi plac foarte mult miresele, îmi place să și merg la nunți la biserică. Când am fost mireasă, a fost ok. Era un cor minunat la Boteanu, era o chestie tot de spectacol. Nu m-am gândit că o să se termine totuși așa de repede. Și soțul meu avea pe cineva, deci pot să spun că suntem chit.

Conviețuirea mi se pare ceva foarte periculos. Noi chiar în ajun de nuntă am avut ceva discuții. Am stat în aceeași casă și cu asta basta. Era clar că nu sunt făcută pentru așa ceva”.

Amantul nu i-a reproșat nimic

Irina Margareta Nistor spune că amantul ei nu i-a reproșat căsătoria.

“Când iubești pe cineva atât de mult nu-ți pui probleme. Eram cu el când m-am măritat și, totuși, nu mi-a zis să nu mă mărit. Nu a reacționat.

Știa că îmi doresc să fiu mireasă și că nu puteam să fiu mireasă cu el. Nu i-am cerut niciodată să divorțeze și nici el nu a spus”.

Trăiește cu filmele

Amantul a murit, iar Irina Margareta Nistor a fost la înmormântare. Totuși, soția lui nu a știut niciodată despre povestea de dragoste a bărbatului ei.

„După această tristă experiență, am închis acest capitol, pentru multă vreme. Între timp, am înțeles că e foarte complicat să te înțelegi cu cineva și, decât să-ți mănânci zilele alături de el, mai bine să fii singur. Dar, deși nu am pe cineva, nu mă simt singură, am cinematograful, am prietenii, am lumea mea interioară', a declarat Irina Margareta Nistor.