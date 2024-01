Irina Margareta Nistor, despre filmul cu Eva Măruță: "Eu am un singur interes"

"Tati part-time", cu Alex Bogdan și Eva Măruță, s-a lansat în cinematografe și a stârnit foatre multe ecouri după distribuția fiicei Andrei și a lui Cătălin Măruță.

Irina Margareta-Nistor a urmărit filmul și spune că Eva Măruță face un rol foarte bun. Cum își explică ea valul de ură după apariția copilului-vedetă?

"Păi tocmai, pentru că merge foarte bine. Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade, asta este. La pachet cu hate-ul pentru ea m-au cooptat și pe mine acolo. Nu pot să îmi explic asta, ideea cum are cineva succes, imediat trebuie să dai cu pietre. Dar e un succes de roade frumoase și când am zis că joacă bine, chiar joacă bine. Cum am auzit, precis că am un interes că spun chestia asta, n-am absolut niciun interes. Eu am interes să văd filme ca să am despre ce să scriu, ăsta e singurul meu interes. E un film independent, este pentru publicul lui, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți, că prost-crescutul e nașul acolo. Asta e, trebuie să ignori", a spus criticul de film pentru CanCan.