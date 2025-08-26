Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A., dezvăluie rutina ei de frumusețe la 46 de ani: „Respect aceleași obiceiuri dintotdeauna”

Deși a părăsit scena muzicală în urmă cu mulți ani, Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A., continuă să atragă atenția prin frumusețea și naturalețea ei. Ajunsă la 46 de ani, artista spune că secretul său nu ține de intervenții estetice spectaculoase, ci de echilibru și disciplină.

Stabilită la Budapesta împreună cu soțul ei, Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și cu fiica lor de șapte ani, Scarlett Maria, Irina a găsit un ritm de viață care îi asigură armonie și energie. Sportul și alimentația atentă o ajută să se mențină în formă, iar pentru silueta de după sarcină a apelat la specialiști.

„Întotdeauna am fost o fire sportivă și am avut noroc și de o moștenire genetică bună, nu am fost grasă niciodată și nici nu am avut probleme în a mânca orice oricând, dar după ce am născut am apelat la profesioniști: Carmen Fit și Sonia Burtic (Son Slim) m-au ajutat să îmi revin la forma inițială și, cel mai important, am învățat cum să îmi combin alimentele, am învățat niște rețete wow care să îmi satisfacă și pofta de dulce”, a explicat Irina într-un interviu pentru revista Viva.

Cât privește îngrijirea personală, aceasta rămâne la fel de simplă ca în tinerețe. „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu. Demachierea este importantă și nu mă culc cu machiaj pe față indiferent cât de obosită aș fi. În ceea ce privește cremele, alternez… Îmi fac din când în când câte un peeling sau gomaj și cam atât”, a precizat artista, care a subliniat că nu și-a dorit transformări radicale: „Fac doar botox, și asta o dată pe an.”

Departe de lumina reflectoarelor, Irina și-a construit o nouă carieră, dedicându-se pasiunii pentru design interior. În podcastul Acasă La Măruță, ea mărturisea cât de multă satisfacție îi aduce această activitate: „Îmi place foarte mult ce fac și știi de ce? Pentru că oamenii când intră în casă, reacția e așa: nu mai vreau să ies din casa asta, îmi place foarte mult. De fapt, asta cred că e menirea unei case, să te facă să rămâi acolo.”

