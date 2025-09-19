Irina Rimes a fost înlocuită. Anunțul de ultimă oră al federației de fotbal

Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:12
290 citiri
Irina Rimes a fost înlocuită. Anunțul de ultimă oră al federației de fotbal
Irina Rimes Foto Instagram

FRF anunţă, vineri, pe pagina oficială de Facebook a echipei naţionale, că Irina Rimes nu va putea fi prezentă la meciul din 9 octombrie al României cu Republica Moldova, astfel că imnul Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu.

“Din cauza unei schimbări neaşteptate de program, artista Irina Rimes nu va mai putea participa la momentul solemn de la partida România – Moldova. În aceste condiţii, imnul de stat al Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu. De asemenea, tonul imnului României va fi dat de Lidia Buble”, a precizat FRF.

În luna octombrie, naţionala României va disputa două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecţionatei ţării vecine, şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

Biletele pentru cele două meciuri sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro. La fel ca luna trecută, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicaţia Bilete FRF. Preţul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) şi 100 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniţi vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 şi 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, care pot conţine până la 5 bilete, cel puţin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, menţionează FRF.

România - Ungaria, dublă de foc pentru calificarea la Euro 2026. Cum s-a terminat primul meci
România - Ungaria, dublă de foc pentru calificarea la Euro 2026. Cum s-a terminat primul meci
Naționala de futsal a României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, la Debrecen, în prima manșă a barajului pentru calificarea la EURO 2026. Golurile...
România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele
România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele
Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 32-27 (18-14), în primul meci amical din cele două programate în...
#Irina Rimes, #nationala, #Romania, #anunt, #federatie , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Antonela Roccuzzo a facut ravagii cu cea mai recenta postare. "O perfectiune de femeie!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Irina Rimes a fost înlocuită. Anunțul de ultimă oră al federației de fotbal
  2. Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”
  3. ”Simona Halep are dificultăți”. Ce-au remarcat americanii la fosta lideră mondială
  4. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”. Drama prin care trece un atlet de top. Vacanța care i-a schimbat total viața
  5. Ilie Dumitrescu e sfâșiat după accidentul produs de Toto: "E distrus! L-a crescut în puf"
  6. Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc
  7. Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"
  8. Cristi Chivu, dialog aprins cu o jurnalistă. Ce-a spus românul despre soția Adelina
  9. Anghel Iordănescu, după moartea fostului antrenor al naționalei: ”Aoleu! M-ați șocat cu vestea asta groaznică”
  10. Gafă stânjenitoare pentru una dintre cele mai frumoase prezentatoare. Cum l-a numit pe eroul lui Liverpool