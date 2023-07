Irina Rimes, despre relațiile toxice din viața ei: "M-am trezit pe minus" Ce spune despre actualul iubit

Irina Rimes este acum împreună cu francezul David Goldcher. În trecut, ea a mai fost căsătorită și a avut o altă relație de trei ani.

Irina Rimes (31 de ani) a suferit mult și toate piesele precum N-ai știut să fii bărbat s-au născut din dezamăgirile anterioare. Ea a povestit în cadrul podcastului Fain și Simplu despre cum a depășit problemele trecutului.

"Am acceptat suferința în viața mea ca pe un lucru necesar mie, ca să scriu și ca să pot să simt până la os, pentru că altfel o să înnebunesc. Urăsc să mă plictisesc.

Nu am căutat relațiile toxice, m-am îndrăgostit fiind este ce voiam eu, adică să fiu salvatorul cuiva.

Am stat să mă gândesc de unde vine treaba asta, cu toate că eu nu consider că am avut o copilărie traumatizantă, nu am putut să scot în față o traumă care să explice tot comportamentul. Noi toți suntem într-un fel traumatizați".

Irina Rimes trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste cu muzicianul francez David Goldcher.

"Este greșit să încerci să salvezi pe cineva și asta am învățat din actuala relație. Eu în relațiile anterioare mereu m-am gândit la fericirea celuilalt. Și într-un final m-am trezit pe minus.

Acum am timp să învăț o limbă nouă, franceză, să fiu prezentă în viața mea și a prietenilor mei, să mă ocup de carieră. Eram obișnuit cu foarte bine, foarte rău, acum este bine, nu foarte bine, chiar dacă pare plictisitor. Nu mai vreau s-o dau în extreme!".

Ads