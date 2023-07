Irina Rimes și Tudor Chirilă și-au aruncat cuvinte grele la Vocea României: "M-a făcut să plâng"

săptămâna aceasta încep filmările la Vocea României. Schimburile de replici dintre doi antrenori, Tudor Chirilă și Irina Rimes, au depășit limita în trecut.

Tudor Chirilă obișnuiește să o tachineze pe Irina Rimes, dar la un moment dat discuțiile au degenrat.

Irina Rimes a povestit în cadrul podcastului lui Mihai Morar un episod cu scântei dintre cei doi.

„Odată ne-am certat foarte tare și am folost niște cuvinte care nu trebuiau folosite, având în vedere că toată lumea era acolo, și producția, dar și oamenii din public. M-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, s-a liniștit un pic, nu cred că a plâns, dar cred că era foarte enervat și el, după care am ajuns în platou, ne-am cerut scuze și-am continuat. Secretul la Vocea României este să uiți. Poți s-o iei personal dar după 5 minute trebuie să uiți tot", a spus Irina Rimes.

Pentru sezonul din acest an se anunță schimbări importante.

Denis (The Motans) a anunțat că nu va mai participa la show. Revine Horia Brenciu, care o va avea alături pe Theo Rose.

