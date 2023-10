Lăutarul care o pune la punct pe Irina Rimes în scandalul de la Vocea României: ”Nu are acest drept”

Ediția de vineri, 6 octombrie, a emisiunii Vocea României de la Pro TV a consemnat un episod tensionat între juratele Irina Rimes și Theo Rose.

Astfel, după ce Theo Rose a încercat s-o convingă pe concurenta Andreea Oprea să intre în echipa ei, Irina Rimes a avut o reacție care i-a atras numeroase critici.

„Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”, a întrebat-o Irina Rimes pe Theo Rose, aluzie la genul muzical promovat de aceasta din urmă.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Ioniță de la Clejani, un cunoscut interpret de muzică lăutărească.

”E greu să vorbești despre muzica lăutarească. Lăutăria este un cuvânt greu. Nu sunt de acord că a cânta muzică lăutărească este ușor. Dimpotrivă, este foarte greu să reproduci alte melisme, specifice muzicii lăutărești.

Theo Rose este o solistă foarte bună. Are de toate, poate cânta orice gen muzical, inclusiv muzică lăutărească. Vocea o ai sau nu o ai de la Dumnezeu. Ei i-a dat Dumnezeu o voce foarte bună. În plus, Theo Rose are mult bun-simț, este profesionistă.

Am avut ocazia să o cunosc la spectacolul nostru de la Sala Palatului, unde a cântat în duet cu Viorica, soția mea. Eu n-am vrut să o chem și la repetiții, la probele de sunet, pentru că era însărcinată, am zis să nu o obosesc. Dar ea mi-a zis că vine.

Irina Rimes vorbește despre muzica lăutărească cu o anume conotație, ca și cum ar fi ușor de făcut. Ei bine, nu este la îndemâna oricui. Nu are acest drept Irina Rimes să claseze muzica lăutărească. Există titani ai acestui gen muzical', a declarat Ioniță de la Clejani pentru Playtech Știri.

