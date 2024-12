Melodia Irinei Rimes din cauza căreia tot mai multe femei din România au divorțat: „Nu știam cum să reacționez” VIDEO

Irina Rimes a povestit în timpul unui podcast că din cauza melodiei „Nu știi tu să fii bărbat” au divorțat foarte multe femei. Artista a rămas blocată când mai multe reprezentante ale sexului frumos au venit și i-au mărturisit acest lucru.

Iată că melodia Irinei Rimes a avut un impact nu doar pentru ea, ci și pentru fanii ei. Scrisă din suflet și din suferință, piesa „Nu știi tu să fii bărbat” impactează femeile care au suferit din dragoste sau care au trăit în relații toxice, fie că vorbim de căsătorii sau iubiri de sine stătătoare.

Irina Rimes este însă împăcată cu faptul că nu a stricat nimic, ci doar a oferit curaj și altor femei să spună stop nefericirii, atunci când a existat situația ca două persoane să nu se potrivească.

„Sunt femei care vin la mine după concert și-mi spun: „Mulțumesc pentru piesă, mie mi-a deschis ochii și am divorțat”. Am rămas surprinsă, nu știam cum să reacționez. Uneia i-am zis: „Nu știu dacă să mă bucur că am provocat un divorț, de fapt nu am provocat eu, datele problemei erau acolo, dar,, dacă tu ești fericită, mă bucur pentru tine!”.

„Cântecul are o poveste foarte concretă, dar e prea intimă ca să o povestesc. La un moment dat, am iubit un bărbat foarte tare. El a făcut un gest urât, apoi mi-a zis că sunt prea bună și că certurile cu mine nu au nicio consecință.

Eu m-am supărat rău și am făcut piesa asta, ca un fel de răzbunare. Am scris versurile în 10 minute, nu mai mult. Când a ascultat melodia m-a întrebat de ce am făcut asta, că e cea mai mare palmă peste față. I-am zis: „Păi, ai vrut consecințe”, a spus artista, pentru DigiFM.

