Momentul în care Irina Spîrlea a dat intenționat peste Venus Williams: "Cine se crede?" VIDEO

Sportskeeda scoate la lumină povestea uneia dintre cele mai tensionate confruntări din istoria tenisului, cea dintre Irina Spîrlea și Venus Williams.

Meciul a avut loc în 1997 în semifinalele US Open și a fost unul pe muchie de cuțit. Venus avea să se impună cu 7-6 (5), 4-6, 7-6 (7) și să se califice în prima ei finală de Grand Slam, reamintește Sportskeeda.

Un moment care a rămas în istoria tenisului s-a petrecut în setul al doilea. În momentul în care cele două jucătoare se îndreptau spre băncile lor, Irina a intrat intenționat în Venus. Motivul? Americanca nu făcea niciun mic gest să dea într-o parte când cele două își încrucișau drumurile.

Irina a fost întrebată la conferința de presă despre acel incident și a trântit o înjurătură, care i-a și adus o amendă de 5.000 de dolari.

"Nu aveam de gând să mă mișc. Adică, ea nu încerca niciodată să se dea la o parte sau altceva. Ea crede că este the fucking Venus Williams. Pur și simplu am mers, am vrut să vad dacă mă ferește. Nu a făcut-o”, a spus Spirlea.

Venus a afirmat că era prea concentrată și că nu a luat în seamă acel incident, însă tatăl ei, Richard, a avut o remarcă urâtă la adresa Irinei, pe care a numit-o "un curcan mare și alb".

