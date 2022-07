Schimbare importantă la Antena 1! Cine va prezenta Observatorul de weekend

Octavia Geamănu a fost scoasă de pe post și nu mai prezintă Observatorul în weekend, principalul jurnal de știri sâmbăta și duminica.

Ea va fi înlocuită de Irina Ursu, care vine de la Aleph News.

"După 2 ani și jumătate, mă despart de echipa Aleph News. A fost o poveste frumoasă, cu urcușuri și coborâșuri. E frumos să vezi cum un proiect crește sub ochii tăi, dar să intri într-un proiect nou înseamnă să ieși din zona de confort. De tot! Am întâlnit în Aleph oameni curajoși, oameni cu viziune, oameni puternici, dedicați și extrem, extrem de creativi. Am învățat lucruri care îmi vor fi de folos în viață profesională sau cea personală.

Acum ȘTIU!

Cine mă cunoste știe sunt un om ambițios căruia îi plac provocările. Să intru în echipa Observator este pentru mine o provocare. Vin în fața unui alt tip de public, căruia trebuie să îi livrăm conținut de calitate pentru că acest public devine din ce în ce mai pretențios. Există aici proiecte cu potențial de dezvoltare în viitor, la care simt că pot să contribui. Am găsit aici o echipă formată atât din oameni cu experiență, cât și din oameni tineri energici și entuziaști. Mi-am început cariera într-o televiziune generalistă, am continuat într-o televiziune de știri, iar acum revin într-o televiziune generalistă. E un mix frumos. Abia aștept întâlnirea cu publicul căruia vreau să îi transmit din energia mea.

Ne vedem în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 19:00, pe Antena 1, la Observator",a anunțat Irina pe facebook.

