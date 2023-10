Irinel Columbeanu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a dus la azil: „N-am ajuns așa de rău"

Irinel Columbeanu s-a mutat la azil, deși a dus o viață plină de lux și opulență, risipind o avere de multe milioane de dolari.

Fostul om de afaceri a explicat de ce a ales să meargă la azil, mărturisind că se simte foarte bine acolo.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo.

N-am ajuns așa de rău pentru că eu mă simt foarte bine acolo. Voi sta acolo sper eu cât mai mult. În rest, eu acolo socializez cu ceilalți colegi și mi-am dat seama că toată lumea este foarte bine îngrijită și nimeni nu e luat peste picior, că ce caută acolo”, a spus Columbeanu.

„Sincer nu mă simțeam bine acolo unde locuiam și momentul a fost când am vorbit cu domnul Cassian, care mi-a făcut această invitație, bazându-ne pe experiența anterioară a tatălui meu. Am zis să îmi aplic și mie același tratament. M-au vizitat foarte mulți prieteni. Fosta mea prietenă Oana, ea m-a vizitat acolo, în legătură cu ceilalți, cu scuzele de rigoare, nu… am prefera să nu le dau numele”, a mai declarat el.

