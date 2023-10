Chetă pentru Irinel Columbeanu, care nu își permite cheltuielile de la azil: "I-am făcut și o reducere"

Proprietarul azilului în care locuiește Irinel Columbeanu a declarat că mai mulți oameni s-au oferit să îl sprijine pe fostul om de afaceri.

Irinel Columbeanu va încasa o pensie de 2.000 de lei, bani care nu îi ajung pentru acoperirea cheltuielilor de la azilul Sf. Ioan din Ghermănești.

Proprietarul acestei instituții, Ion Cassian, a declarat că mai mulți oameni s-au oferit să doneze bani pentru Irinel Columbeanu, și a făcut și o reducere în virtutea relației de prietenie pe care o are cu fostul om de afaceri.

„În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul.

Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian, în cadrul emisiunii Exclusive VIP.

