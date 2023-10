Irinel Columbeanu s-a trezit cu un bărbat la poarta azilului care a vrut să-i dea 100 de milioane de lei vechi

Irinel Columbeanu s-a mutat la azil, unde primește îngrijirile de care are nevoie. Serviciile pe care căminul de bătrâni i le oferă acestuia se ridică la prețul de 7.000 de lei, în fiecare lună, iar fostul soț al Monicăi Gabor nu ar avea de unde să plătească această sumă, pentru că banca i-a pus poprire pe venitul său din pensie de nici 2.000 de lei.

Fostul om de afaceri a primit o vizită surpriză la azil, unde a ajuns Leo de la Strehaia, care a încărcat o mașină cu mâncare și a mers la azilul unde este Irinel Columbeanu pentru a-i oferi sprijinul. El a venit însoțit de sora lui, Olga, despre care se știe deja că este o mare „fană” a lui Irinel Columbeanu. Femeia și-a dorit de multă vreme să-l ajute, ba chiar a declarat că ar fi dispusă să-l ia de soț.

„Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm”, a ținut să spună Leo de la Strehaia, într-un clip postat pe internet.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când ei au ajuns la poarta căminului social. Se pare că ajutorul lui Leo de la Strehaia nu a fost primit, așa cum se aștepta el. „Nu ne-au lăsat. Lăsați lumea care vrea să-l ajute”, a spus Leo de la Strehaia. „Eu am venit cu banii, să-i dau banii, am vrut să-i dau 100 de milioane acum când am mers la el”, a continuat acesta.

