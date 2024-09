Vizita lui Irinel Columbeanu la Parlament se poate lasa cu sanctiuni

Deputatul PSD de Covasna, Horia Grama, a cerut ca Biroul Permanent al Camerei sa ia masuri disciplinare impotriva persoanei care a permis prezenta lui Irinel Columbeanu la Comisia parlamentara.

Grama, care este membru al Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, sustine ca Irinel Columbeanu incearca sa exercite presiuni mediatice si, in consecinta, i se pare "revoltator" ca cineva din Parlament i-a permis accesul in Parlament.

"Nu stiu foarte bine cine i-a facilitat intrarea, pentru ca biroul comisiei nu a luat o astfel de hotarare, ne-am trezit pe ordinea de zi, la primul punct, cu analiza cazului Columbeanu. (...) E rusinos ca Parlamentul a intrat in acest joc.

Ne-am trezit la Comisia pentru drepturile omului cu marele om de afaceri si, as spune eu, artist de televonele, domnul Irinel Columbeanu. El a venit fara acordul membrilor comisiei, nu stiu exact cine l-a chemat", a spus Horia Grama, citat de Mediafax.

Deputatul a reamintit ca grupurile parlamentare au decis ca "nu intre in acest joc mediatic al lui Columbeanu de a-si spala rufele familiei pe la televizoare".

Irinel Columbeanu a mers in urma cu doua zile Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, in ciuda faptului ca nu fusese invitat. Cu toate acestea, dupa aproximativ 20 de minute, el a fost invitat in cabinetul presedintelui comisiei, Nicolae Paun.

