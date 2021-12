Irinel Popescu acuză o înscenare din partea DNA: ”Este o campanie concertată de discreditare a valorilor româneşti”

Irinel Popescu, directorul Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti, a reacționat miercuri, după ce a fost trimis în judecată pentru dare de mită. Medicul susține că dosarul este o înscenare a procurorilor DNA, în favoarea ”unor interese obscure”.

DNA a anunțat trimitere sa în judecată după ce le-ar fi promis anchetatorilor 100.000 de euro pentru a dispune măsuri procesuale favorabile lui (în ceea ce priveşte aplicarea unor măsuri asigurătorii) în unele dosare care în vizau.

Într-un comunicat, Irinel Popescu a subliniat că situaţia prezentată mass-media este ”trunchiată, contrară realităţii, menită doar să inducă în eroare opinia publică”.

”În realitate, dosarul ce a făcut obiectul acestui comunicat reprezintă o înscenare pusă la punct extrem de minuţios de către reprezentanţii DNA, fiind relevant ca opinia publică şi reprezentanţii mass-media să cunoască faptul că subsemnatul nu am promis, nu am oferit şi nici nu am dat vreunei persoane o sumă de bani sau alte foloase, pentru a obţine soluţii favorabile în dosarele aflate în instrumentarea organelor de urmărire penală”, arată medicul.

Popescu mai susţine că dosarul a fost deschis după ce în cauza în care era cercetat (redeschisă după ce se dispusese de către un procuror DNA o soluţie de neîncepere a urmăririi penale faţă de el) ”toţi experţii, inclusiv expertul DNA, au concluzionat” că, în calitate de preşedinte al CNAS, a respectat ”întocmai legea, iar alegaţiile privind presupusa faptă de abuz în serviciu erau vădit nefondate”. ”Desigur, pentru că nu a convenit acuzării, expertiza a fost anulată, iar subsemnatului i s-a realizat această înscenare”..

”Este regretabilă toată această campanie concertată de discreditare a valorilor româneşti din medii precum educaţional, cultural, medical, juridic, academic şamd., sau a mediului de afaceri cu capital românesc. Este regretabil că, în Romania anului 2021, în anumite cauze, unicul scop al procesului penal, respectiv aflarea adevărului într-o cauză penală, este deturnat în favoarea unor interese obscure ce nu au corespondent în valorile unui stat democratic”, a mai transmis medicul.

