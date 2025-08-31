Un lac din Irlanda de Nord, supranumit „Lacul Dispărut”, continuă să uimească cercetătorii prin comportamentul său neobișnuit: poate fi plin cu apă dimineața, iar câteva ore mai târziu să dispară complet.

Cunoscut sub denumirea de Loughareema, lacul este situat în comitatul Antrim și este remarcat pentru variațiile bruște ale nivelului apei. Specialiștii susțin că acest fenomen este legat de o rețea subterană de drenaj, însă mecanismul precis rămâne, în mare parte, un mister.

Potrivit Live Science, lacul este alimentat de trei pâraie, dar nu are o ieșire vizibilă la suprafață. Singurul punct de evacuare este un sistem de drenaj aflat pe fundul lacului, care se poate bloca și debloca brusc, determinând oscilații rapide ale nivelului apei.

Loughareema (Vanishing Lake), Co. Antrim. Ephemeral lake with dynamic underground drainage system. #FridayFeeling Image from @NITouristBoard pic.twitter.com/Gl43MAc9Xo — Geological Survey NI (@GeoSurveyNI) September 8, 2017

Un peisaj în continuă schimbare

Cercetările realizate de Geological Society arată că, în anumite zile, lacul poate fi complet plin dimineața, iar până la prânz să fie secat aproape în întregime. Apa dispare prin cavități carstice subterane și reapare într-un izvor aflat pe râul Carey, la aproximativ 2,5 kilometri distanță.

Ads

Geologii nu au stabilit cu exactitate când s-a format acest sistem și cum funcționează în detaliu, dar cred că presiunea acumulată de apă duce la deblocarea bruscă a drenajului – un fenomen care transformă lacul într-un peisaj dinamic.

„Loughareema este un loc fascinant. De fiecare dată când te apropii, nu știi dacă vei găsi un lac plin sau un bazin secat”, spune Paul Wilson, hidrolog la Serviciul Geologic Britanic din Belfast.

Apă, nămol și… legende

Potrivit cercetătorilor, atunci când apa pătrunde în lac, aceasta aduce și resturi vegetale sau nămol, care pot bloca sistemul de drenaj. Când deschiderea este complet obturată, nivelul apei crește rapid. Însă, odată ce presiunea devine prea mare, canalul se deschide brusc, iar lacul se golește în doar câteva ore.

Un drum rural traversează chiar mijlocul lacului. De-a lungul timpului, acesta a fost ridicat ușor pentru a permite trecerea vehiculelor, indiferent de nivelul apei. Cu toate acestea, zona rămâne izolată, înconjurată de mlaștini și frecvent acoperită de ceață.

Ads

Între realitate și folclor

Lacul este învăluit și în povești din folclorul local. Una dintre ele datează din secolul al XIX-lea și spune că o trăsură trasă de cai ar fi încercat să traverseze lacul în toiul nopții, când acesta era plin. Trăsura și pasagerii ar fi fost înghițiți de ape, iar de atunci, potrivit legendei, fantomele acestora ar bântui malurile lacului, apărând doar în nopțile în care apa revine.

Fenomenul de la Loughareema continuă să atragă atenția nu doar a localnicilor, ci și a turiștilor și cercetătorilor din întreaga lume, devenind un exemplu rar de interacțiune între geologia carstică și legendele populare.

Ads