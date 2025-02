Atac în Dublin: Mai multe persoane, înjunghiate. Ce spun autoritățile despre varianta unui act terorist

Un atac cu cuţitul s-a soldat duminică, 9 februarie, cu rănirea mai multor persoane în capitala irlandeză, iar poliţia, care vorbeşte despre un „incident grav”, a anunţat că a reţinut un bărbat.

Poliţia irlandeză a precizat că bărbatul se află în prezent „în custodie la un post de poliţie din nordul oraşului” şi dă asigurări că „nu mai există niciun risc pentru public”.

Cel puţin trei persoane au fost înjunghiate într-o serie de atacuri aparent aleatorii, duminică după-amiază, în zona Stoneybatter din Dublin. Una dintre victime ar fi fost atacată în pragul uşii când se întorcea acasă.

Cele trei victime au fost duse la spital, dar nu au răni care să le pună viaţa în pericol.

Atacatorul ar fi folosit în atac obiecte de uz casnic.

Four people believed to have been stabbed in attack in Stoneybatter, Dublin https://t.co/8Ifq9OqSuf