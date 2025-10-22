Ciocniri violente între manifestanți și polițiști în fața unui hotel din Dublin, unde erau cazați migranți. Solicitant de azil, acuzat de agresiune sexuală VIDEO

O confruntare între manifestanți și polițiști a avut loc marți, 22 octombrie, în fața unui hotel pentru refugiați din Dublin. Incidentul a avut loc după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fetițe de 10 ani, iar șase manifestanți au fost arestați, potrivit BFM TV.

Manifestația, la care au participat cel puțin 1.000 de persoane, a degenerat în confruntări în fața hotelului pentru solicitanți de azil din Saggart, la sud-vest de Dublin.

The Irish, like the British, have been stabbed in the back by their own govt. They thought people would just stay silent and comply, even after a 10-year-old girl is raped by a migrant they allowed to waltz in? Enough! Get them all out!#Dublin #Irelandpic.twitter.com/fNcFSCXNQx — BLOODYRED (@trumpestfuture) October 21, 2025

Polițiștii au atacat protestatarii și au folosit gaze lacrimogene pentru a-i alunga din complexul hotelier, a constatat un corespondent AFP la fața locului.

In Dublin, police cars are on fire outside a hotel housing fake asylum seekers. The Irish aren't joking. pic.twitter.com/Y537TkG47B — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 21, 2025

This is what happens when the citizens who are fed up with illegal invaders are ignored. Thousands have turned up at CityWest migrant hotel in Ireland, where a 10 year old girl was raped by an illegal migrant who evaded deportation. The vast majority of residents in Dublin… pic.twitter.com/ePuNg6ITmC — LΞIGH (@LeighStewy) October 21, 2025

Poliția irlandeză a declarat că șase persoane au fost arestate și că agenții săi au fost victime ale „violențelor continue”, după ce protestatarii au aruncat cu cărămizi, sticle și artificii în forțele de ordine.

Un polițist a fost rănit la picior, iar protestatarii au țintit elicopterul poliției cu lasere, a precizat poliția.

Protestatarii purtau steaguri irlandeze și pancarte cu mesajul „Irish lives matter” („Viețile irlandezilor contează”) și scandau „Scoateți-i afară!”.

„O încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”

Victima presupusei agresiuni sexuale era în grija statului în momentul faptelor.

Mass-media locală a relatat că bărbatul de 26 de ani acuzat de fapte era solicitant de azil și că posibila agresiune a avut loc în sau în apropierea hotelului Citywest, care găzduiește solicitanți de azil.

Mai devreme în cursul zilei, prim-ministrul irlandez, Michael Martin, a descris evenimentele ca fiind „extrem de grave și foarte, foarte serioase”.

În fața Parlamentului, el a recunoscut „furia și îngrijorarea multor oameni din toată țara față de ceea ce s-ar fi întâmplat aici”.

„Este clar că aici a existat o încălcare a obligației statului de a proteja acest copil”, a adăugat el.

Ministrul Justiției și Imigrației, Jim O’Callaghan, a „condamnat” tulburările, referindu-se la proiectilele aruncate asupra poliției.

„Din păcate, instrumentalizarea unei crime de către persoane care doresc să semene discordie în societatea noastră nu este o surpriză”, a regretat el într-un comunicat.

Irlanda și Regatul Unit au cunoscut deja în ultimii ani confruntări violente și manifestații în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil.

În iunie, hotelurile au fost ținta unor atacuri și zeci de polițiști au fost răniți în timpul tulburărilor anti-imigranți din Irlanda de Nord, după arestarea a doi adolescenți acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena (nord), amintește G4Media.

