Peste 320.000 de euro au strâns irlandezii pentru șoferul brazilian care l-a lovit cu casca în cap pe atacatorul din Dublin

Peste 320.000 de euro (278.000 de lire sterline) au fost strânși pentru șoferul Deliveroo care l-a lovit cu casca de motociclist în cap pe bărbatul care a înjunghiat joi o femeie și trei copii în centrul orașului Dublin, scrie Sky News.

Livratorul brazilian Caio Benicio a fost salutat ca un erou pentru acest act de curaj.

„Lucram, ca într-o zi normală. Am trecut cu motocicleta prin intersecție și am văzut... la început am crezut că un bărbat și o femeie se certau. Am încetinit pentru a vedea mai de aproape ce se întâmplă. Când am văzut cuțitul, mi-am oprit motocicleta. L-am văzut înjunghiind fetița. Am acționat din instinct. Îmi amintesc că mi-am scos casca, ca să mă protejez și să o folosesc ca armă. L-am lovit în cap cu toată puterea. A căzut jos. Am continuat să îl lovesc, apoi au venit și alți oameni și au început să îl lovească", a povestit pentru RTE Benicio.

Caio a dat o declarație la poliție în care a povestit ce a văzut.

„Am fost în stare de șoc. Nici măcar nu am avut timp să mă sperii. Știi, când vezi un bărbat cu un cuțit cu un copil de cinci ani. Nu crezi că... doar acționezi. Cred că oricine ar face la fel", a mai spus el. Într-o aparentă respingere a comentariilor anti-imigranți din mediul online și din partea unor protestatari violenți, o strângere de fonduri pe gofundme.com pentru Caio Benicio a strâns 320.000 de euro din peste 30.000 de donații. Mulți dintre cei care au donat l-au lăudat pe brazilian pentru curajul său. O altă strângere de fonduri în sprijinul victimelor a adunat, de asemenea, peste 160.000 de euro.

Trei copii mici și o lucrătoare de la creșă, despre care se crede că are peste 30 de ani, au fost rănite în atacul din capitala Irlandei, joi, după ora 13.30.

O fetiță de cinci ani și o femeie rămân în stare gravă la spital, a declarat poliția.

Ulterior, revolte au izbucnit în oraș, joi seară, iar poliția a dat vina pe o „facțiune nebună condusă de ideologia de extremă dreaptă”.

Poliția nu a dezvăluit alte detalii despre atacator sau despre motivația acestuia, dar a spus că incidentul nu pare să fie legat de terorism.

Dar, într-o aparentă respingere față de comentariile anti-imigranți online, o pagină de strângere de fonduri online numită „Cumpără o halbă pentru Caio Benicio” a devenit virală și strânsese peste 320.000 de euro (278.000 de lire sterline) până sâmbătă dimineața.

Au fost făcute peste 30.000 de donații. Mulți dintre cei care au donat l-au lăudat pe brazilian pentru curajul său.

Un alt apel în sprijinul victimelor a strâns, de asemenea, peste 160.000 de euro (140.000 de lire sterline).