Scene șocante au zguduit, joi, 24 noiembrie, Dublinul. Sute de huligani s-au bătut cu poliția, au incendiat mașini și au jefuit magazine, după ce un bărbat, despre care s-a crezut că e migrant, a înjunghiat mai multe persoane, inclusiv copii în fața unei școli.

Violenţele au izbucnit în apropiere de Gaelscoil Choláiste Mhuire, într-un cartier în care locuiesc în special imigranţi şi pe fondul zvonurilor despre originea presupusului agresor.

Maşini au fost incendiate, magazine devastate şi jefuite, fiind agitate pancarte cu mesajul „Irish Lives Matter" şi drapele irlandeze.

„Nu am fi putut anticipa" această violenţă, ca răspuns la atacul cu cuţitul soldat cu cinci răniţi, între care trei copii, s-a apărat comisarul Garda, care a atras atenţia asupra unui „element de radicalizare" în rândul celor care au provocat tulburările.

„Grupuri de extremă dreaptă au exacerbat situaţia", a afirmat Drew Harris.

Huligani de extremă-dreapta – care și-au arătat adevărata față – au folosit incidentul tragic de înjunghiere a cinci persoane în afara unei școli, inclusiv trei copii, pentru a da vina pe migranți și a provoca violențe. Aceste evenimente trebuie să fie un semnal de alarmă, spun analiștii.

Nu a fost nimic spontan în această revoltă. În ciuda faptului că un șofer brazilian Deliveroo a fost identificat ca intervenind eroic pentru a opri atacatorul, extrema dreaptă și grupurile fasciste au legat imediat înjunghierea de „migrația în masă”, răspândind zvonuri că un bărbat algerian ar fi responsabil pentru crimă – în ciuda faptului că poliția, joi, nu a făcut publice nicio informație despre atacator.

Celebrități irlandeze din mass-media de dreapta precum Conor McGregor și activiști cunoscuți de dreapta au început să incite pe rețelele de socializare, iar această incitare a continuat în discuțiile pe grupurile de extremă dreapta.

Pe un chat un utilizator a scris:

„ACEI STRĂINI, SÂNGELE TREBUIE VĂRSAT DISEARĂ ÎN NUMELE ACELUI COPIL!”

Un alt participant la chat a scris: „Omorâți toți imigranții” și a trimis și o notă vocală la același chat, spunând:

„Nu ne pot controla pe toți. Să avem grupuri mici care se despart, să facem ceea ce avem de făcut. La ora 7 să fii în oraș...“

O voce sinistră de pe Telegram a incitat revoltele din Dublin la doar câteva ore după un atac oribil cu cuțitul asupra a trei școlari.

„Bally [balaclava] up, tool up... and orice nenorocit de străin, omoară-i”, a fost tulburătorul apel la arme. „Ucide toți imigranții” a fost mesajul trimis unui grup privat de autoproclamați „patrioți” irlandezi numit „Enough is Enough” joi la 17.22.

Aproximativ 500 de huligani s-au adunat în apropierea unora dintre cele mai emblematice locații ale orașului, unii fluturând steaguri și pancarte pe care scria „Viețile irlandeze contează”. Scene șocante au văzut ofițeri de poliție atacați, 50 fiind răniți – în timp ce autobuze și un tramvai au fost incendiate, iar un șofer a fost lovit și târât din cabina lui.

Pe măsură ce mesajul audio a fost trimis grupului de extremă dreapta, la mai puțin de patru ore după atacul care a rănit grav o fetiță de cinci ani, tensiunile se răspândeau deja în centrul orașului Dublin, scrie Daily Mail.

Poliția a spus că tulburările au fost alimentate de o „facțiune complet nebună condusă de ideologia de extremă dreapta”, după ce zvonurile despre naționalitatea atacatorului s-au răspândit online.

Publicația Irish Times a scris că atacatorul este cetățean irlandez și locuiește în Dublin de cel puțin 20 de ani.

Daunele aduse infrastructurii publice din Dublin din cauza revoltelor s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro pentru a fi reparate, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar.

„Scandalagiii au făcut de râs orașul Dublin, au făcut de râs Irlanda, și-au făcut de râs familiile și s-au făcut de râs pe ei înșiși”, a spus Varadkar.

34 de persoane au fost arestate de poliția din Dublin, după protestele violente de joi seară, care au urmat unui atac cu cuţitul soldat cu mai mulţi răniţi în cursul după-amiezii, potrivit Reuters.

Nu există partide de extremă dreaptă sau politicieni aleși în parlamentul din Dublin, dar micile proteste față de imigranți au crescut în ultimul an, notează Reuters.

Confruntată cu o criză a locuinţelor, ţara a înregistrat recent, sub influenţa unor figuri de extremă dreapta, dezvoltarea unui discurs antiimigraţie, potrivit căruia „Irlanda este plină".