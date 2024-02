Selecționer nou pentru Irlanda. Cine asigură interimatul verzilor

Fostul fundaş al echipei Manchester United, John O'Shea, a fost numit în funcţia de selecţioner interimar al Irlandei înaintea meciurilor amicale de luna viitoare cu Belgia şi Elveţia, a anunţat miercuri federaţia irlandeză (FAI).

O'Shea, în vârstă de 42 de ani, a câştigat cinci titluri în Premier League cu United şi a strâns 118 selecţii pentru Irlanda.

"Va fi o onoare incredibilă să conduc echipa la meciurile din martie", a declarat O'Shea. "După cum toată lumea ştie, am fost întotdeauna foarte mândru să îmi reprezint ţara, fie că a fost în timpul carierei mele de jucător, fie că am făcut parte din staful de antrenori al echipei masculine de seniori şi al reprezentativei Under 21. Am mare încredere în acest grup de jucători şi aştept cu nerăbdare rezultate pozitive."

FAI va anunţa un antrenor principal în aprilie. Stephen Kenny a părăsit funcţia de selecţioner al Irlandei în noiembrie, după ratarea calificării la Euro 2024.

O'Shea va fi ajutat de antrenorul secund al Crystal Palace, Paddy McCarthy.