De ce s-au speriat irlandezii înaintea meciului cu România de la Cupa Mondială de rugby

Legendarul irlandez Johnny Sexton va reveni în XV-le Trifoiului împotriva României, sâmbătă la Bordeaux, la aproape şase luni de la ultimul său meci oficial, irlandezul simţind atât entuziasm, cât şi nervozitate la a patra şi ultima Cupă Mondială de rugby din cariera sa, scrie AFP.

La 38 de ani, cu 113 selecţii pentru Irlanda, Sexton este un obişnuit al Mondialelor. Cu toate acestea, el a recunoscut joi că este atât entuziasmat, cât şi nervos, înainte de primul meci, împotriva Stejarilor, "cum li se întâmplă probabil tuturor jucătorilor".

"Există nerăbdarea de a păşi pe un stadion incredibil, sunt sigur că suporterii irlandezi vor călători aşa cum fac întotdeauna. Va fi o atmosferă foarte diferită de cea pe care o ştim în mod normal la meciurile de rugby. Seamănă mult cu o atmosferă de Cupă Mondială de fotbal şi abia aşteptăm să fim acolo", a spus el la hotelul delegaţiei irlandeze din Bordeaux.

"Există însă şi puţină nervozitate. Ne-am construit drumul în ultimii patru ani, aşa că există nervozitate. Trebuie să acceptăm asta şi să încercăm să jucăm cât mai bine", a adăugat el.

Întrebat despre nivelul său, cel care nu a mai jucat de aproape şase luni, după ce a suferit o accidentare la aductori pe 18 martie în faţa Angliei, a răspuns că speră "să aibă o evoluţie bună" sâmbătă.

"Asta aştept de la mine. Nu există nicio scuză în această privinţă. Odată ce am trecut peste accidentare şi am fost sigur că voi fi acolo, m-am concentrat pe acest meci în ultimele două luni. Acum abia aştept să fiu acolo şi să revin în sfârşit pe teren", a adăugat Sexton.

El nu a putut fi folosit în meciurile de pregătire ale Irlandei, după ce în luna iulie a primit o suspendare de trei săptămâni pentru că a avut un comportament nesportiv în timpul finalei Champions Cup dintre Leinster, echipa sa, şi La Rochelle, partidă la care a asistat din tribune.

Sexton va juca a doua oară împotriva României la Cupa Mondială, după victoria din 2015 (44-10). El a dezvăluit că îl sperie căldura aşteptată sâmbătă la Bordeaux (36 de grade anunţate la lovitura de start).

"E neobişnuit în septembrie, am trăit aici (în Franţa) acum câţiva ani şi nu-mi amintesc să fi fost vreodată atât de cald în septembrie, nici măcar în sud. Aşa că e puţin ciudat, dar ne vom adapta şi va fi la fel pentru ambele echipe, deci nu există scuze", a spus el.

În timpul verii, echipa Irlandei a petrecut mai multe zile în Portugalia şi a încheiat pregătirile la Biarritz, la 200 kilometri sud de Bordeaux.

XV-le Trifoiului nu a trecut niciodată de sferturi de finală la Cupa Mondială. În afară de Irlanda şi România, din Grupa B a Mondialului din Franţa mai fac parte deţinătoarea titlului, Africa de Sud, redutabila echipă a Scoţiei şi Tonga.

Meciul Irlanda - România va avea loc sâmbătă 9 septembrie, la Bordeaux, de la 16:30 (ora României).

☘️ Johnny Sexton returns and will lead a strong Ireland side in their #RWC2023 against Romania. #IREvROM pic.twitter.com/00VGgOOJkt