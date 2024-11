O navă spion rusească de cercetare Iantar a fost văzută operând drone într-o zonă unde se află conducte și cabluri submarine esențiale pentru energie și internet, scrie The Guardian.

Nava a fost escortată în afara Mării Irlandei după ce a intrat în apele controlate de Irlanda.

Nava a fost reperată joi, 14 noiembrie, la est de Dublin și la sud-vest de Insula Man, însă serviciile de apărare maritimă și aeriană norvegiene, americane, franceze și britanice au observat-o inițial însoțind o navă de război rusă, Amiral Golovko, prin Canalul Mânecii la sfârșitul săptămânii trecute.

Nava militară irlandeză LÉ James Joyce a escortat-o pe cea rusă în afara zonei economice exclusive irlandeze (ZEE) vineri, 15 noiembrie, în jurul orei 3 dimineața, iar aviația a continuat să-i monitorizeze mișcările în timp ce se îndrepta spre sud.

🇷🇺Russian "research vessel' / spy ship Yantar currently loitering over underwater infrastructure in the Irish Sea off the Isle of Man. (Monitored by P-8A aircraft and possibly HMS Iron Duke)

The vessel switched on AIS briefly this afternoon.

Great OSINT work by @auonsson pic.twitter.com/JEs867I2Fk