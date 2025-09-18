Iron Maiden vine în România! Când va avea loc mult așteptatul concert

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:52
658 citiri
Iron Maiden vine în România! Când va avea loc mult așteptatul concert
Iron Maden vine la București FOTO: Facebook/ Emil Ionescu

Iron Maiden va susține un concert extraordinar la București pe 28 mai 2026, la Arena Națională, în cadrul turneului mondial „Run For Your Lives”, care marchează aniversarea a 50 de ani de carieră a legendarei trupe de heavy metal. Evenimentul promite o producție impresionantă, cu lumini, efecte speciale și un setlist ce va include cele mai iubite piese din primele nouă albume ale trupei.

Președintele turneului a anunțat că evenimentul din capitală va fi unul de amploare, cu deschizători de excepție.

Turneul „Run For Your Lives” a debutat pe 27 mai 2025 la Budapesta și se va întinde pe durata anului 2026, cu concerte în stadioane și festivaluri importante din întreaga Europă. Acesta celebrează jumătate de secol de activitate a trupei și include atât hituri clasice, cât și piese mai puțin cântate, oferind fanilor o experiență completă.

În ceea ce privește biletele, organizatorii nu au anunțat încă prețurile exacte pentru concertul din București. Pentru orientare, la evenimente similare din turneu, prețurile au variat între 50 și 150 de euro, în funcție de zona aleasă și tipul locului. Biletele vor fi disponibile prin rețelele oficiale de ticketing, precum Ticketmaster și Eventim, iar fanii sunt sfătuiți să urmărească site-ul oficial al trupei pentru date exacte și oferte speciale.

Pe durata turneului, Iron Maiden va aduce pe scenă elemente vizuale impresionante și o producție care să completeze energia trupei. Organizatorii promit că arena va fi transformată într-un adevărat spectacol metal, cu efecte pirotehnice și un show coregrafiat care să încânte atât fanii vechi, cât și pe cei noi.

Concertul din București va fi precedat de alte evenimente muzicale importante la Arena Națională. În aceeași perioadă, pe 13 mai 2026, trupa Metallica va concerta tot în capitală, oferind o primăvară plină de heavy metal fanilor din România.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declarațiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menționând că nu intenționează...
Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Dacă cere o scădere a cheltuielilor la nivel local, Guvernul ar trebui să dea exemplu, consideră deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Într-o intervenție la RFI de...
#iron maden, #iron maden concert romania, #stiri muzica , #stiri muzica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decat la producator. E pastrat in bazine ingropate in pamant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iron Maiden vine în România! Când va avea loc mult așteptatul concert
  2. O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei au fost prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Reacție agresivă pe Facebook după mediatizarea cazului
  3. Tily Niculae, despre viața după divorț. Cum a răspuns dacă locuiește sau nu cu fostul soț: „Este zilnic în viața copiilor”
  4. Dineul regal pentru Donald Trump: Melania a atras privirile cu o rochie îndrăzneață, iar Prințesa Kate a impresionat cu o bijuterie specială FOTO VIDEO
  5. Fără hârtie igienică? De la bureți romani la catifea – secretele surprinzătoare ale igienei de-a lungul istoriei
  6. Andreea Antonescu, adevărul despre relația cu Andreea Bălan și ruptura dintre ele: „Suntem în etapa în care e pauză”
  7. Celebra cafenea „Central Perk” din Friends a fost recreată în Times Square
  8. Horoscop zilnic. Joi, 18 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  9. Bancul zilei: De ce întârzie Maria la școală
  10. Cum reacționează corpul tău când renunți la carbohidrați