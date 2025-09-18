Iron Maiden vine în România! Când va avea loc mult așteptatul concert

Iron Maiden va susține un concert extraordinar la București pe 28 mai 2026, la Arena Națională, în cadrul turneului mondial „Run For Your Lives”, care marchează aniversarea a 50 de ani de carieră a legendarei trupe de heavy metal. Evenimentul promite o producție impresionantă, cu lumini, efecte speciale și un setlist ce va include cele mai iubite piese din primele nouă albume ale trupei.

Președintele turneului a anunțat că evenimentul din capitală va fi unul de amploare, cu deschizători de excepție.

Turneul „Run For Your Lives” a debutat pe 27 mai 2025 la Budapesta și se va întinde pe durata anului 2026, cu concerte în stadioane și festivaluri importante din întreaga Europă. Acesta celebrează jumătate de secol de activitate a trupei și include atât hituri clasice, cât și piese mai puțin cântate, oferind fanilor o experiență completă.

În ceea ce privește biletele, organizatorii nu au anunțat încă prețurile exacte pentru concertul din București. Pentru orientare, la evenimente similare din turneu, prețurile au variat între 50 și 150 de euro, în funcție de zona aleasă și tipul locului. Biletele vor fi disponibile prin rețelele oficiale de ticketing, precum Ticketmaster și Eventim, iar fanii sunt sfătuiți să urmărească site-ul oficial al trupei pentru date exacte și oferte speciale.

Pe durata turneului, Iron Maiden va aduce pe scenă elemente vizuale impresionante și o producție care să completeze energia trupei. Organizatorii promit că arena va fi transformată într-un adevărat spectacol metal, cu efecte pirotehnice și un show coregrafiat care să încânte atât fanii vechi, cât și pe cei noi.

Concertul din București va fi precedat de alte evenimente muzicale importante la Arena Națională. În aceeași perioadă, pe 13 mai 2026, trupa Metallica va concerta tot în capitală, oferind o primăvară plină de heavy metal fanilor din România.

