Autoritățile din Irpin, o suburbie a Kievului, au făcut un apel către specialiști internaționali să ajute la reconstrucția orașului.

Primarul orașului Irpin, Oleksandr Markushin, și președintele Consiliului de Investiții, Volodimir Karpliuk, invită arhitecți, designeri, designeri, transportatori și specialiști în urbanism din Europa și SUA să se alăture grupului internațional de lucru pentru reconstrucția durabilă a Irpenului.

Prima întâlnire a grupului de lucru va avea loc online pe 30 aprilie la ora 10.00 pe platforma Zoom.

„În Irpin, inamicul rus a fost oprit la intrarea în Kiev cu prețul pierderilor umane și distrugerea aproape completă a orașului. Invităm partenerii internaționali ai Ucrainei să ajute la reconstruirea infrastructurii Irpen și să furnizeze echipamente pentru a diminua efectele distrugerilor din Irpen”, a declarat primarul din Irpin, Oleksandr Markushin.

„Oamenii se vor întoarce în oraș în curând. În prezent, majoritatea locuințelor oamenilor, clădirilor orașului și infrastructura din Irpin au fost distruse”, a spus Volodymyr Karplyuk.

Autoritățile au pus la dispoziție celor interesați un formular online.

„Irpin - situat la 7 minute de Kiev, a fost unul dintre cele mai dinamice orașe în dezvoltarea sa din Ucraina. În ultimii zece ani, în Irpen au fost proiectate, construite, reconstruite, reparate și deschise peste 1.150 de clădiri moderne. Orașul s-a clasat întotdeauna pe primul loc în ceea ce privește atractivitatea investițiilor, confortul de viață și construcția infrastructurii. Irpin a introdus cele mai convenabile condiții pentru lucrul în regiunea Kiev”, se araă în anunțul autorităților

Irpin s-a transformat într-un oraș fantomă dintr-o suburbie confortabilă a Kievului, scrie agenția Nexta pe Twitter care a publicat un video realizat marți, 29 martie, în ziua negocierilor de la Istanbul.

Filmulețul începe cu imaginea unui pod distrus, continuă cu secvențe care înfățișează locuințe și mașini avariate, case părăsite și cadavre pe străzi, printre mormane de moloz.

This is what the university in #Irpin looks like now. pic.twitter.com/breo9yW3f2