Și-a uitat telefonul și portofelul pe stradă și după șase ore le-a găsit nemișcate. Mărturisirea unui cunoscut antrenor român

Daniel Isăilă, fost selecționer la naționala U21 a României, activează de cinci ani în zona Golfului și din 2020 este la Baniyas, o echipă din Emiratele Arabe Unite.

Isăila se simte excelent la Abu Dhabi și a povestit o fază care i-a confirmat faptul că a făcut cea mai bună alegere mutându-se acolo.

"Eu stau lângă un mall, am fost la cumpărături și am venit cu acel coș de shopping acasă. Am descărcat ce cumpărasem și mi-am uitat portofelul și telefonul în coș. L-am lăsat afară, în stradă, de unde veneau angajații mallului să-l ia. A stat vreo șase ore, până am plecat la antrenament și m-am prins că îmi lipsește ceva. Și telefonul și portofelul erau acolo, nemișcate. Trecuseră pe lângă ele sute de oameni. Această siguranță este unul dintre factorii care mă face să cred că aici e cel mai bine pentru mine și familia mea să locuim în momentul de față", a povestit el într-un interviu pentru Prosport.

Daniel Isăilă este cel mai longeviv antrenor din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, după olandezul Marcel Keizer, tehnician la Al Jazira, unde joacă Florin Tănase. Fostul brașovean și-a îndeplinit obiectivul și anume rămânerea în prima ligă și e la final de contract.

Încă nu a decis unde va activa din sezonul viitor, dar tot aici ar vrea, pentru a merge pe linia stabilității pe care a oferit-o familiei în momentul în care a decis să plece din țară.