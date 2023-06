Antrenorul român care e liber de contract după cinci ani petrecuți la arabi

Daniel Isăilă a încheiat o experiență de cinci ani în fotbalul arab și este gata pentru o nouă promovare.

Acum este liber de contract după ce tocmai a terminat contractul de trei ani la Baniyas, anterior fiind doi ani în Arabia Saudită.

„Timp de cinci am antrenat în Golf, m-am adaptat și mă bucur că sunt apreciat. Am stat trei ani la Baniyas, e ceva atipic pentru această zonă pentru că se știe cât de des se schimbă antrenorii. Am fost cel mai longeviv antrenor din Emiratele Arabe Unite, după olandezul Marcel Keizer, tehnician la Al Jazira. În cei cinci ani din Golf mi-a lipsit doar muntele, mai ales că eu sunt din Brașov. Am avut oferte după despărțirea de Baniyas, nu am ajuns la un acord, așa că aștept alte propuneri.

Sunt oportunități în viață pe care trebuie să știi să le alegi și să profiți de ele la momentul respectiv. Sunt deschis la discuții, acum vom vedea. România? Niciodată să nu spui niciodată. Nu știi unde te duce viața. Am avut și în trecut oferte din România, dar nu am fost să fie. Acum chiar mă bucur de vacanță”, a declarat Isăilă pentru prosport.ro. Din staff-ul lui Isăilă cu care a lucrat în Emirate au făcut parte 4 români: brașovenii Dumitru Stângaciu și Gabriel Kajcsa, dar și Sorin Cornea și Marian Ungureanu.

