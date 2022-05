Mugur Isărescu a prezentat joi, 12 mai, raportul asupra inflaţiei pe trimestrul 1 din 2022.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României a afirmat că din iulie 2021 se înregistrează o creştere constantă și rapidă a preţurilor, menţionând că în spatele majorărilor se află costurile de producţie, în special cele cu energia.

Isărescu a insistat pe ideea că România are o economie deschisă, iar creşterile de preţuri la nivel internațional se resimt intern. "Dacă vrei să protejezi cu subvenţii trebuie să ai o situaţie fiscală solidă. Nu este cazul României. Avem o problemă fiscală de ani buni, fiscal bugetară, şi nu avem de unde să mai reducem impozite sau să acordăm ajutoare şi sprijinul acestora, schemele de compensare s-au făcut cu anumite costuri", a adăugat el.

"Avem, de asemenea, şi câteva episoade de panică, le-am trăit cu toţii, nu le dezvolt. A fost un început de panică calmat, dar a durat vreo două săptămâni pe piaţa valutară, în special pe piaţa caselor de schimb valutar, din motive de lipsă fizică de bancomate, altminteri cursul am reuşit să îl ţinem stabil. Dar a fost panică şi în ceea ce priveşte unele alimente, în special uleiul comestibil şi carburanţii”, a explicat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a afirmat că în ultima perioadă au crescut preţurile la energie şi la petrol.

"Sunt majorări de amploare. Dacă ar fi fost numai ţiţeiul sau numai electricitatea... s-au cumulat toate, energie electrică, gaze naturale. Într-adevăr, par să fie mai mici la gaze naturale, dar având în vedere dependenţa multor economii europene de gaze naturale impactul a fost şi este major.

Suntem o economie deschisă, nu noi stabilim preţurile la energie, la petrol, la gaze naturale şi este bine când discutăm în public ca s-o spun aşa direct să ne vedem şi lungul nasului. Nu noi stabilim aceste preţuri. Suntem sub impactul lor pentru că am deschis economia de mai mult de 30 de ani. Din 1990 nu mai avem o economie închisă şi nu avem cum să o protejăm decât cu subvenţii”, a explicat Isărescu.

Tot astăzi, Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 12,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 6,7% pentru sfârşitul anului viitor, potrivit datelor prezentate joi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

BNR estima în februarie 2022 o inflaţie de 9,6% pentru finalul acestui an şi de 3,2% pentru 2023.

Conform BNR, pe termen mediu presiunile inflaţioniste asociate costurilor de producţie sunt anticipate a se diminua gradual, dar efectele acestora vor persista pe o perioada de 12 luni la nivelul ratei anuale a inflaţiei IPC.

Potrivit prezentării, BNR se aşteaptă la accelerarea anticipată a ratei anuale a inflaţiei IPC până în iunie, în condiţiile presiunilor din partea costurilor de producţie, exacerbate recent de invazia Rusiei în Ucraina. Banca Centrală menţionează că aceasta este previzionat a fi urmată de o decelerare graduală, întreruptă doar temporar în trimestrul II din 2023, la ieşirea în vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale. În contextul evoluţiilor adverse asociate războiului din Ucraina, nu sunt excluse reconfigurări substanţiale ale coordonatelor scenariului de bază.

