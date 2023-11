Grindavik, din Islanda, un "oraș fantomă". „A fost ca un animal mare venind. Am văzut Pământul cum se mișcă”

Locuitori orașul Grindavik, nevoiți să plece FOTO / captură The Guardian

Grindavik, din Islanda, este acum un "oraș fantomă". Magazinele, școlile și blocurile sunt goale, după ce mii de oameni au fost evacuați de teama unei erupții vulcanice. Magma ar fi ajuns deja la marginea orașului, la o adâncime de 500 de metri.

Sólný Pálsdóttir încearcă în zadar să imite sunetul care a apărut de sub casa ei înainte ca ea să fugă. „A fost ca un animal mare venind, a fost ca un leu – și bineînțeles că am văzut Pământul cum se mișcă“, spune profesorul și fotograful, citat de The Guardian.

După ce a trăit săptămâni de cutremure nocturne și trei ani de erupții vulcanice, Sólný plănuise să gătească o cină liniștită pentru fiul și nora ei, însărcinată. Dar când femeia de 53 de ani a auzit acel sunet, a știut că era timpul să plece.

Toți cei 3.800 de locuitori ai orașului islandez Grindavík urmau au fost evacuați în acea noapte.

„Am avut un sentiment rău”, spune Sólný. „M-am născut în Grindavík și m-am obișnuit cu cutremurele de când eram mică, dar asta era altceva. Toți cei care erau acolo știau.”

Atât de obișnuiți erau familia și vecinii ei să trăiască în umbra sistemului vulcanic Fagradalsfjall, care a erupt de trei ori în ultimii trei ani, după ce a stat adormit timp de opt secole, încât, deși pământul de afară se mișcă și tremura raftul, nimeni nu s-a repezit afară.

Dar cauza celei mai recente perturbări a fost alta. A început pe 25 octombrie cu un „roi seismic” centrat pe Sundhnúk, o fisură la 3-5 km sub Grindavík. Nu se știe exact unde va erupe magma, dar în acest moment pare cel mai probabil că își va face drum de-a lungul unei deschideri din oraș, conform lui Marc Reichow, geolog la Universitatea din Leicester. Cu toate acestea, când se va întâmpla asta, nimeni nu știe.

Mulți dintre locuitorii lui Grindavík au crezut că se vor întoarce acasă a doua zi. Dar apariția unor fisuri uriașe în drum și a caselor deteriorate îi face să realizeze că întoarcerea lor va fi peste mult timp - sau nu se va întâmpla deloc.

Unii oameni spun că nu s-ar putea întoarce, chiar dacă este considerat în siguranță, de teamă că amenințarea ar putea să revină. Alții, în ciuda traumei lor, sunt hotărâți să se întoarcă înapoi. Mulți sunt în stare de șoc, fiind nevoiți să-și abandoneze casele și, în multe cazuri, locurile de muncă, atât de brusc.

Locuitorilor li s-a permis să se întoarcă pentru intervalele alocate de cinci minute – cronometrate de un oficial în așteptare – pentru a ridica lucrurile esențiale și suvenirurile.

În Grindavik există temeri că ar putea avea loc o erupție vulcanică în orice moment. O fisură uriașă a apărut în centrul orașului, în zona unui drum principal. Încă au loc cutremure, iar bucăți de asfalt se rup și cad continuu în groapa apărută.

Taxa discutată în Parlamentul Islandei ar urma să aibă un cuantum de 0,08% din impozitul de proprietate, iar banii ar urma să fie direcționați spre construcția de baraje în fața lavei în cazul erupțiilor vulcanice. Taxa ar urma să fie temporară, pentru o perioadă de trei ani. Se estimează că ar duce la strângerea a 6,5 milioane de euro la buget. Peste o mie de cutremure au fost înregistrate în doar câteva ore în Islanda din cauza unui vulcan care se pregătește să erupă. Populația unui oraș întreg, adică aproape 4.000 de oameni, a fost evacuată. Din cauza seismelor repetate, pământul a început să se crape, drumurile s-au rupt, iar localnicii sunt speriați. Autoritățile se așteaptă la o erupție majoră.

