Țânțarii au apărut, pentru prima dată, în Islanda. Încălzirea globală schimbă ecosistemul țării

Cercetătorii islandezi au confirmat prezența primilor țânțari din istoria modernă a țării – un semn vizibil al efectelor încălzirii globale asupra ecosistemelor nordice, potrivit The Guardian.

Trei exemplare ale speciei Culiseta annulata au fost identificate recent de entomologul Matthías Alfredsson, de la Institutul de Științe Naturale din Islanda. Insectele – două femele și un mascul – au fost descoperite în regiunea Kjos, în localitatea Kidafell, în timpul unei activități de colectare a capcanelor destinate moliilor.

Descoperirea a fost semnalată inițial de localnicul Björn Hjaltason, care a fotografiat o „musca neobișnuită” prinsă într-o capcană cu vin roșu și a publicat imaginea pe grupul „Insects in Iceland” de pe Facebook. După confirmarea suspiciunii, exemplarele au fost trimise pentru analiză la institutul de specialitate.

Potrivit experților, specia Culiseta annulata este rezistentă la frig și ar putea supraviețui iernilor islandeze, adăpostindu-se în pivnițe sau anexe. Aceasta ridică posibilitatea ca țânțarii să se stabilească permanent în ecosistemul local – o premieră pentru țara situată până acum dincolo de aria naturală a acestor insecte.

Timp de decenii, climatul aspru al Islandei a împiedicat formarea unei populații stabile de țânțari, deși mediul oferă numeroase zone propice reproducerii – bălți, mlaștini și lacuri. Cercetătorii avertizaseră deja că, odată cu creșterea temperaturilor, prezența acestor insecte va deveni inevitabilă.

Conform datelor climatologice, Islanda se încălzește de patru ori mai rapid decât media emisferei nordice. Ghețarii se retrag, iar în apele de coastă apar specii marine specifice regiunilor mai calde, precum macroul.

Fenomenul nu este izolat. În Marea Britanie, anul acesta au fost descoperite ouă ale țânțarului egiptean (Aedes aegypti) și ale țânțarului tigru asiatic (Aedes albopictus), specii cunoscute ca vectori ai bolilor tropicale, inclusiv dengue, chikungunya și virusul Zika.

Oamenii de știință avertizează că aceste semnale fac parte dintr-un tipar global al schimbărilor climatice rapide. Planeta ar fi depășit deja una dintre „punctele critice de neîntoarcere”, după cum arată starea aproape ireversibilă a recifelor de corali.

Experții cer acțiuni urgente și substanțiale pentru reducerea emisiilor de carbon, avertizând că întârzierea poate duce la transformări ecologice ireversibile, chiar și în regiunile considerate până acum ferite de efectele încălzirii globale.

