Imagini spectaculoase cu erupția unui vulcan din Islanda. Pasagerii din avion au fost fascinați VIDEO

Pasagerii unui avion au surprins imagini uimitoare cu erupția unui vulcan din Peninsula Reykjanes din Islanda. Pilotul i-a sfătuit să nu se miște de la locurile lor, pentru a nu întâmpina incidente.

Imagini fascinante au fost capturate de pasageri din avion. Vulcanul erupea pentru a șaptea oară în mai puțin de un an, scrie BBC.

Mai multe locuințe au fost evacuate în zona respectivă, însă zborurile nu au fost afectate. Erupția a început la scurt timp după ora locală 23.00, miercuri spre joi, însă autoritățile au transmis că acesta a fost semnificativ mai mică decât ultima, care a avut loc la 22 august.

„Erupția are loc în același loc ca ultima, în luna august a acestui an. Orașul Grindavík nu este amenințat de fluxul de lavă”, a declarat Snorri Valsson, purtător de cuvânt al Biroului turistic islandez, pentru CNN.

