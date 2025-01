Cum a lovit Israelul o fabrică subterană de rachete iraniene în Siria. Imagini și detalii inedite ale operațiunii

Israelul a dezvăluit imagini de la cea mai îndrăzneaţă şi complexă operaţiune desfăşurată vreodată, cu peste 120 de operatori ai forţelor pentru operaţii speciale.

Pentru prima dată de la operaţiunea din nord-vestul Siriei, în septembrie anul trecut, Forţele de Apărare ale Israelului şi-au asumat responsabilitatea pentru un raid pe care l-au efectuat asupra unei fabrici iraniene de rachete balistice ascunse adânc sub Centrul de Studii şi Cercetări Ştiinţifice Siriene (SSRC), în zona Masyaf din guvernoratul Hama.

Se consideră că raidul a fost una dintre cele mai îndrăzneţe şi complexe operaţiuni desfăşurate vreodată de Israel, cu peste 120 de operatori ai Unităţii de elită "Shaldag" a Forţelor Aeriene şi ai Unităţii 669 de Căutare şi Salvare care au participat la raid, numit "Operaţiunea Many Ways" de către IAF.

În timpul operaţiunii, echipele FOS au petrecut aproape două ore şi jumătate la sol, încheindu-se cu distrugerea cu succes a facilităţii şi fără răniţi în rândul forţelor israeliene.

The IDF has released footage showing over 100 Shaldag soldiers raiding and destroying a missile production facility used by Hezbollah in Masyaf, Syria in September. pic.twitter.com/wCPiLP3NTl

Scopul raidului, numit „Operațiunea în multe feluri”, a fost distrugerea unei fabrici subterane iraniene de producție de rachete, situată în zona Masyaf, un loc considerat aproape inaccesibil prin atacuri aeriene. Cu toate acestea, comando-urile israeliene au reușit să penetreze această fortăreață, iar fabrica a fost distrusă fără niciun soldat israelian rănit, scrie The War.

Raidul a fost efectuat pe 8 septembrie de membrii Forțelor Aeriene Israeliene (IAF), în special din unitățile de elită Shaldag și Unitatea 669. Shaldag este renumită pentru operațiunile sale de penetrare pe distanțe lungi, iar Unitatea 669, specializată în căutarea și salvarea în zone de conflict, a fost acolo pentru a sprijini acțiunea, dacă vreunul dintre membri comandoului ar fi fost rănit.

Fabrica iraniană de rachete, denumită „Deep Layer”, era o piesă centrală în planurile Iranului de a sprijini Hezbollahul din Liban și regimul Assad din Siria cu rachete ghidate de precizie. „Deep Layer” făcea parte din rețeaua Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC) și era considerată un obiectiv de primă importanță pentru securitatea regiunii. Conform rapoartelor oficiale, aici urmau să fie produse rachete cu rază lungă de acțiune, care mai târziu aveau să ajungă pe mâinile inamicilor Israelului.

Fascinating, apparently the Masyaf site was an underground facility for producing and casting solid propellant rocket motors. First such site I have seen, apart from some more primitive Hamas ones. https://t.co/nQEtI75UQf pic.twitter.com/X62kY5rmMs