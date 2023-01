Drone lansate de la o bază israeliană din Azerbaidjan au lovit ținte din cel puțin opt orașe iraniene în cursul nopții de 28 spre 29 ianuarie.

UPDATE Avioane de luptă patrulează deasupra orașelor iraniene lovite, iar serviciile de internet au fost oprite în toată țara.

UPDATE În afara bazelor militare, lovituri precise cu drone ar fi vizat ținte umane din diverse orașe din Iran, susțin surse care prezintă imagini cu mașini și locuințe distruse.

Overnight in #Iran , in addition to strikes on oil refineries, munitions manufacturers, and multiple military bases, extreme-precision strikes reportedly eliminated individual human targets. Iran has been supplying weapons and munitions to #Russia for use against #Ukraine . pic.twitter.com/U6sbdfLQd8

Potrivit rapoartelor unor surse independente au fost lovite mai multe fabrici de drone și de muniție din orașele Teheran, Karaj, Narmak, Hamadan, Isfahan, Khoy, Azarshahr și Tabriz.

De asemenea, au fost lovite sediile Gărzilor Revoluționare din Iran (brațul armat al regimului Ali Khamenei) și cel al Centrului pentru Dezvoltare Nucleară din Teheran.

Una dintre explozii, a unui buncăr subteran de muniție, a generat un cutremur cu magnitudinea de 5,9.

Reported as the destruction of an underground bunker with missiles in Iran.

After that, the earthquake started

BARTENDERS ✙✙✙ pic.twitter.com/0vpkGwBUh8