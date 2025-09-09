Atac israelian în Siria. A vizat o unitate militară. „O încălcare flagrantă a suveranității” VIDEO

Israelul a efectuat atacuri aeriene în partea centrală şi vestică a Siriei, a anunţat luni seara, 8 septembrie, agenţia de ştiri oficială a ţării, potrivit BBC.

Ministerul de Externe al Siriei a condamnat atacurile aeriene ca fiind „o încălcare flagrantă” a suveranităţii sale şi a stabilităţii regionale, a raportat Reuters.

Israelul nu a făcut niciun comentariu imediat. Anterior, ministrul apărării Israel Katz a declarat că „forţele militare operează zi şi noapte în toate zonele de luptă pentru securitatea Israelului”.

Israelul a efectuat zeci de atacuri în Siria după căderea fostului preşedinte Bashar al-Assad în decembrie, care a dus la instaurarea unui guvern islamist condus de foşti rebeli.

Israelul a declarat la momentul respectiv că acţiona pentru a împiedica ca armele să cadă „în mâinile extremiştilor”. Au fost raportate atacuri în apropierea oraşelor Homs şi Palmyra, precum şi în oraşul de coastă Latakia.

Observatorul sirian pentru drepturile omului (SOHR), cu sediul în Marea Britanie, a declarat că „atacul israelian din apropierea oraşului Homs a vizat o unitate militară din sudul oraşului”.

BREAKING: Israel launches new unprovoked airstrikes against Homs in Syria Meanwhile, the Syrian regime is set to meet Netanyahu’s top aide Ron Dermer later this week. While Damascus collaborates with Tel Aviv, the Israelis continue to bomb Syria anyway. pic.twitter.com/a1XdDrBNEK — MintPress News (@MintPressNews) September 8, 2025

Nu s-au înregistrat victime.

Anul acesta, Israelul a efectuat 97 de atacuri – 86 de atacuri aeriene şi 11 operaţiuni terestre – potrivit SOHR.

