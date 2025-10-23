Parlamentul Israelului pregătește două legi pentru anexarea Cisiordaniei. Anunțul a venit chiar în timpul vizitei în Israel a lui J.D. Vance, vicepreședintele SUA

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 23:49
Trump le promitea liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania - FOTO X/@AJEnglish

Parlamentul israelian (Knesset) s-a pronunţat miercuri, 22 octombrie, în favoarea examinării a două proiecte de lege în vederea extinderii suveranităţii Israelului în Cisiordania ocupată, în plină vizită a vicepreşedintelui american J. D. Vance în Israel, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump, un aliat al Israelului în războiul din Fâşia Gaza, s-a pronunţat împotriva oricărei anexări a Cisiordaniei de către Israel, anexare susţinută de către extrema dreaptă israeliană.

”Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania”, declara Donald Trump presei, la 26 septembrie, la Casa Albă.

”Nu, nu o voi permite. Asta nu se va întâmpla”, dădea el asigurări.

Deputaţii israelieni s-au pronunţat asupra a două proiecte de lege într-o lectură preliminară - un vot menit să autorizeze examinarea în prima lectură a acestor texte.

Primul text - propus de către liderul Partidului Israel Beiteinu (naţionalist, în opoziţie), Avigdor Lieberman -, care vizează să extindă suveranitatea israeliană la Maale Adumim, o colonie cu peste 40.000 de locuitori, situată imediat la est de Ierusalim, a fost adoptat cu 32 de voturi la nouă.

Al doilea proiect de lege, propus de către deputatul de extremă dreapta Avi Maoz, tot în opoziţie, în vederea extinderii suveranităţii israeliene în întreaga Cisiordanie ocupată, a fost adoptat în lectura preliminară cu 25 de voturi la 24.

Presa israeliană scrie că premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a ordonat deputaţilor din Partidul său Likud (dreapta) să se abţină la aceste voturi.

Likudul a catalogat aceste voturi, într-un comunicat, drept o ”provocare a opoziţiei vizând să facă rău relaţiilor noastre cu Statele Unite şi marilor realizări ale Israelului în războiul declanşat la 7 octombrie 2023 de către Hamas”.

”Adevărata suveranitate nu se obţine printr-o lege simbolică (...), ci printr-o muncă eficientă pe teren şi prin crearea condiţiilor politice propice recunoaşterii suveranităţii noastre, aşa cum s-a întâmplat în (Platoul) Golan şi la Ierusalim”, se arată în comunicatul Likudului.

Israelul a probat, în august, un proiect-cheie de contruire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată. Proiectul a fost denunţat de către ONU şi de mai mulţi lideri străini.

Potrivit criticilor săi, acest proiect - denumit E1 - taie Cisiordania în două şi împiedică în mod definitiv înfiinţarea unui eventual stat palestinian.

La un eveniment organizat la Maale Adoumim la 11 septembrie, Benjamin Neatanyahu insista că ”nu va exista niciun stat palestinian” şi că vrea să ”dubleze populaţia oraşului”.

În afara Ierusalimului de Est, care este ocupat şi anexat de către Israel, aproximativ trei milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania ocupată, alături de aproximativ 500.000 de israelieni instalaţi în colonii - pe care ONU le denunţă drept ilegale în dreptul internaţional.

Colonizarea Cisiordaniei, care se învecinează cu Iordania, a continuat în toate guvernele israeliene, atât de dreapta, cât şi de stânga, începând din 1967.

În ultimele luni, mai mulţi miniştri israelieni de extremă dreapta au cerut în mod deschis anexarea Cisiordaniei ocupate.

