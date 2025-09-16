„Gaza arde”, anunță ministrul israelian al apărării, după cele mai recente atacuri. „Nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:58
Soldați israelieni FOTO: Facebook/Israel Defense Forces

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâșia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea și în orașul Gaza.

Katz spune că armata israeliană nu se retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită.

„Gaza arde. Tsahal lovește cu mână de fier infrastructura teroristă, iar soldații Tsahal luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”, a declarat Israel Katz pe X. „Nu vom ceda și nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”, a adăugat el.

Atacurile israeliene nocturne asupra orașului Gaza au ucis cel puțin 38 de persoane, a relatat CNN, citând cele trei principale spitale din oraș.

Spitalul Al-Shifa a înregistrat 23 de morți, spitalul Al-Ahli Arabi 12 morți, iar spitalul Al-Aqsa a înregistrat trei morți.

Israelul și-a anunțat deja încă de săptămânile trecute intenția de a întreprinde o a doua ofensivă terestră în Gaza și avertizase populația să plece spre sud. Luni dimineață, 15 septembrie, se estima că peste 300.000 de locuitori au fugit din orașul Gaza spre sud, dar aproximativ 700.000 au rămas.

IDF spera că, la fel ca în Rafah, majoritatea civililor din Gaza vor fugi odată ce forțele terestre israeliene vor începe să pătrundă în oraș.

