Benjamin Netanyahu va vorbi despre planul său de a cuceri orașul Gaza. Premierul israelian se confruntă cu presiuni intense

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 16:11
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO: Hepta

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmează să vorbească, duminică, 10 august, despre planul său de a cuceri orașul Gaza, care a fost contestat atât de aliații săi de extremă dreaptă, cât și de familiile ostaticilor, înaintea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din teritoriul palestinian, relatează AFP.

După 22 de luni de război, Netanyahu se confruntă cu presiuni intense, atât în Israel cu privire la soarta celor 49 de ostatici încă deținuți de Hamas, cât și în străinătate pentru a reduce la tăcere armele din Fâșia Gaza devastată, unde peste două milioane de palestinieni sunt amenințați de „foamete pe scară largă”, potrivit ONU.

El va susține o conferință de presă la Ierusalim la ora 16:30, ora locală, a anunțat biroul său.

Pe teren, Apărarea Civilă din Gaza a raportat 27 de persoane ucise de armata israeliană de la începutul zilei, inclusiv 11 care au fost împușcate în timp ce așteptau distribuții de alimente în apropierea centrelor administrate de Fundația Umanitară Gaza (GHF, susținută de Statele Unite și Israel) în nordul și centrul teritoriului.

Conform planului aprobat vineri de cabinetul de securitate israelian, după aproape o noapte de discuții, armata „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza”, distrus în mare parte în nordul teritoriului, „distribuind în același timp ajutoare umanitare” în afara zonelor de lupte.

Anunțul a stârnit teamă în rândul familiilor ostaticilor luați în timpul atacului sângeros Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care îl văd ca pe o condamnare la moarte pentru cei dragi. Hamas a avertizat că noua ofensivă ar duce la „sacrificarea” lor.

Sâmbătă seara, zeci de mii de oameni au ieșit din nou pe străzile din Tel Aviv, cerând un acord care să asigure returnarea tuturor ostaticilor - inclusiv a celor 27 declarați morți de armată - în schimbul încetării ostilităților în teritoriul palestinian.

Atacul din 7 octombrie, care a declanșat războiul din Gaza, a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale.

Operațiunea israeliană din Gaza a făcut deja 61.430 de victime, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătății al Hamas, considerate fiabile de ONU.

#Israel Fasia Gaza, #Benjamin Netanyahu, #cucerire, #Fasia Gaza, #Israel Hamas Gaza, #7 octombrie , #Israel Fasia Gaza
