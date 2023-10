Liderul braţului armat al mişcării Hamas a anunţat sâmbătă declanşarea unei operaţiuni - "Potopul Al-Aqsa" - împotriva Israelului, în timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fâşia Gaza asupra teritoriului israelian, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Am decis să punem capăt tuturor crimelor de ocupaţie" (ale Israelului) şi "peste 5.000 de rachete" au fost trase în această dimineaţă, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, într-o înregistrare audio difuzată de Al-Aqsa TV, postul de televiziune al Hamas, mişcare islamistă la putere în Gaza.

"Aceasta este ziua celei mai mari bătălii care pune capăt ultimei ocupaţii de pe pământ", a mai spus el, adăugând că au fost lansate 5.000 de rachete.

Înainte de aceasta, armata israeliană a anunţat că un "număr nedeterminat de terorişti" s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fâşia Gaza şi a cerut locuitorilor din zonele ce se învecinează cu Gaza să rămână în locuinţele lor.

This is a total declaration of war by Hamas. I pray for Israel and that the IDF root out these terrorist bastards! pic.twitter.com/iMoWyPQypq

Rachetele, trase din mai multe zone din Fâşia Gaza, au început înainte de orele 06:30 (03:30 GMT) şi continuau aproape 45 de minute mai târziu.

În Israel, sirenele au răsunat în mai multe oraşe din jurul teritoriului palestinian, dar şi mai în adâncul teritoriului, în nord şi est, potrivit armatei israeliene.

Israel is heavily bombed tonight, there are many dead and fights in the cities

"Hamas" carried out a combined attack on Israel, deceiving the famous PVO, "Iron Dome", rockets are falling all over the territory of Israel, in all cities, there are dozens of critically… pic.twitter.com/MbH7WuxihB